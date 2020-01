Eventi 181

"Rompiamo il muro dell'omertà, uniti per vincere la paura contro ogni forma di mafia". Riesi scende in piazza

La manifestazione antimafia si terrà giovedì 9 gennaio ed è promossa dall'associazione Rete per la Legalità

Redazione

06 Gennaio 2020 16:16

Riesi scende in piazza con racket ed usura. Lo farà giovedì 9 gennaio nel corso di una manifestazione dal titolo “Rompiamo il muro dell’omertà - uniti per vincere la paura contro ogni forma di mafia”. La manifestazione è promossa dall’Associazione Rete per la Legalità presente nel territorio Nazionale e che da oltre trent’anni raccoglie le denunce da parte di imprenditori vittime dalla piaga del Racket e dell’usura, così da essere da contrasto alle varie forme criminali presenti.Tale manifestazione ha lo scopo di: scuotere le coscienze, favore la cultura del non silenzio, avere fiducia nello Stato, ritornare ad essere uomini e donne liberi che sappiano dire #NOMAFIA #NOMERTA attraverso le varie forme di denuncia.

Altresì vuole essere occasione per promuovere la costituente associazione Antiracket nel paese di Riesi.

Pertanto, invio il programma e gli appuntamenti della giornata:

ORE 09.45 PIAZZETTA ROSARIO LIVATINO - accoglienza

ORE 10.00 RICORDO DELLE VITTIME DI MAFIA – Deposizione di una corona di alloro, saluto - “suono del Silenzio d’ordinanza”;

FLASH MOB “IO NON PAGO!”

I Commercianti abbasseranno le saracinesche per alcuni minuti (circa) come segno di protesta e di partecipazione con affisso il manifesto #IONONPAGO.

ORE 10.15 IN CORTEO VERSO IL MURO DEL NON SILENZIO da Piazza R. Livatino - Via Vespri - PIAZZALE DE ANDRE’;

ORE 10.30 INAUGURAZIONE DEL: “MURO DEL NON SILENZIO” – verrà istallata una gigantografia con le immagini dei Giudici Falcone e Borsellino con la scritta in basso “LIBERI” (dove i ragazzi delle scuole apporranno la propria firma) e scopertura della BUCA LETTERE ANONIMA – (ove qualsiasi cittadino può imbucare segnalazioni e/o denunce) -

consegna delle chiavi della buca lettere a S.E. il Prefetto che provvederà alla consegna al Comandante della locale stazione Carabinieri.

ORE 11.00 PALESTRA SS. MO SALVATORE - TAVOLA ROTONDA – TESTIMONIANZE CON:



GIUSEPPE ANTOCI - AUTORE DEL PROTOCOLLO “Antoci” – Autore del libro “LA MAFIA DEI PASCOLI”

PIPPO SCANDURRA VICE PRESIDENTE NAZIONALE - RETE PER LA LEGALITA’

FRANCA EVANGELISTA- VED. GAETANO GIORDANO – ucciso dalla mafia

AVV. FAUSTO AMATO - LEGALE SOS IMPRESE –

Dott. Matteo Pezzino – Presidente Regionale Confartigianato

Testimonianze di imprenditori LIBERI –

I ragazzi della scuola attraverso la lettura di riflessioni contro i fenomeni mafiosi.

Momenti dedicati ai ragazzi delle scuole -

CONCLUDE: Dott. Cosima Di Stani - Prefetto di Caltanissetta

MODERA: MASSIMO SARCUNO- Giornalista - DIRETTORE TODAY24

Nella stessa mattinata verranno ricordate le quattro vittime di mafia riconosciute dallo Stato, solo da qualche anno ricordate.

Per ogni informazione e iniziativa del giorno pregasi contattare il 327/6899481

Ne dà notizia il referente della Rete per la Legalità di Riesi, Eugenio Di Francesco.





