Cronaca 873

Roma, passeggero ha un malore a bordo dell'aereo: atterraggio d'emergenza a Ciampino

L'uomo, trasportato a Tor Vergata è risultato negativo al Covid: ha avuto un problema cardiaco

Redazione

22 Novembre 2020 18:11

Atterraggio d'emergenza stamattina all'areoporto di Ciampino. Un aereo della tratta Sofia-Madrid ha chiesto di atterrare immediatamente per un passeggero colto da malore. L'uomo, un bulgaro, è stato subito portato a Tor Vergata dove è risultato negativo al Covid insieme alla moglie. Il suo problema è stato un problema cardiaco. L'aereo è partito per Madrid in meno di mezz'ora.

