Cronaca 1226

Coronavirus, riunione in questura a Caltanissetta: fino al 3 aprile sospese manifestazioni, eventi e spettacoli

Anche le competizioni sportive all’interno di stadi e palazzetti dello sport saranno svolte a porte chiuse

Redazione

06 Marzo 2020 14:08

Stamattina in Questura si è svolto un incontro al quale hanno partecipato tutti i titolari di licenze di polizia permanenti per trattenimenti danzanti e cinematografi. Oggetto della riunione l’illustrazione, da parte del Questore, del D.P.C.M. del 4 marzo 2020, concernente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tutti i partecipanti hanno concordemente manifestato che si atterranno alle prescrizioni loro imposte dal Questore. In particolare, fino al 3 aprile 2020, sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tali da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Alla luce di quanto previsto nel citato decreto, le competizioni sportive all’interno di stadi e palazzetti dello sport saranno svolte a porte chiuse.

