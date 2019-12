Eventi 199

Ritrovato lo scudo di Garibaldi, dono dei siciliani in segno di affetto e riconoscenza

i tratta di un'opera unica nel suo genere: una scultura bronzea policroma di forma circolare, del diametro di 118 cm e del peso di circa 50 chilogrammi

Redazione

19 Dicembre 2019 16:04

Rubato e poi ritrovato. I carabinieri hanno recuperato lo "scudo di Garibaldi", dono dei siciliani in segno di affetto e riconoscenza, dopo lo sbarco a Marsala. Lo scudo fu donato da Garibaldi alla città di Roma, che lo custodì nel Museo Capitolino, per poi essere trasferito presso il Museo Nazionale del Risorgimento nel Palazzo del Vittoriano, come documentato in vari cataloghi di esposizioni dell'opera, per ultimo nel 1982, in occasione del centenario della scomparsa dell'Eroe.Il ritrovamento è frutto del lavoro dei Carabinieri del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale e della Stazione di Roma Gianicolense. Si tratta di un'opera unica nel suo genere: una scultura bronzea policroma di forma circolare, del diametro di 118 cm e del peso di circa 50 chilogrammi, realizzata da Antonio Ximenes, padre del più noto scultore Ettore Ximenes.

Nel centro dello scudo, al posto dell'antico brocchetto che serviva per colpire il nemico, sporge da una conchiglia (per l'appunto Caprera) sormontata dalla testa di Giuseppe Garibaldi. Fa da cornice una corona di quercia cinta da un nastro: sulle foglie sono incise le principali battaglie combattute da Garibaldi, da Montevideo e Digione.

Lo scudo è diviso in otto raggi, in ognuno dei quali sono incisi gruppi allegorici che riportano gli stemmi delle principali città italiane, oltre ad icone simboliche che rappresentano la Carità, la Giustizia, la Gloria e la Scienza strategica.

Per ora dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte congiuntamente da Carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale e della Stazione di Roma-Gianicolense, da cui è partito l'input investigativo, sembrerebbe che il trafugamento sia avvenuto nei primi anni del 2000.



Rubato e poi ritrovato. I carabinieri hanno recuperato lo "scudo di Garibaldi", dono dei siciliani in segno di affetto e riconoscenza, dopo lo sbarco a Marsala. Lo scudo fu donato da Garibaldi alla città di Roma, che lo custodì nel Museo Capitolino, per poi essere trasferito presso il Museo Nazionale del Risorgimento nel Palazzo del Vittoriano, come documentato in vari cataloghi di esposizioni dell'opera, per ultimo nel 1982, in occasione del centenario della scomparsa dell'Eroe.Il ritrovamento è frutto del lavoro dei Carabinieri del Reparto Operativo Tutela Patrimonio Culturale e della Stazione di Roma Gianicolense. Si tratta di un'opera unica nel suo genere: una scultura bronzea policroma di forma circolare, del diametro di 118 cm e del peso di circa 50 chilogrammi, realizzata da Antonio Ximenes, padre del più noto scultore Ettore Ximenes.

Nel centro dello scudo, al posto dell'antico brocchetto che serviva per colpire il nemico, sporge da una conchiglia (per l'appunto Caprera) sormontata dalla testa di Giuseppe Garibaldi. Fa da cornice una corona di quercia cinta da un nastro: sulle foglie sono incise le principali battaglie combattute da Garibaldi, da Montevideo e Digione.

Lo scudo è diviso in otto raggi, in ognuno dei quali sono incisi gruppi allegorici che riportano gli stemmi delle principali città italiane, oltre ad icone simboliche che rappresentano la Carità, la Giustizia, la Gloria e la Scienza strategica.

Per ora dalle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma e condotte congiuntamente da Carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale e della Stazione di Roma-Gianicolense, da cui è partito l'input investigativo, sembrerebbe che il trafugamento sia avvenuto nei primi anni del 2000.



Al via il progetto "E-Ra Digitale: il consumatore incontra il web". Punti di accesso anche a Caltanissetta

News Successiva Caltanissetta, installate sei colonnine elettriche: saranno attivate lunedì. Nel periodo natalizio la ricarica sarà gratuita

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare