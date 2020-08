Cronaca 575

Ritorno in classe, crolla il solaio di una scuola: residenti svegliati da un forte boato

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Non si registrano comunque feriti

Redazione

04 Agosto 2020 13:05

Nella nottata è crollato il solaio all'ultimo piano della scuola Corridoni, in largo San Sabino a Bari vecchia. A segnalare l'accaduto sono stati i residenti della piazza dove ha sede l'istituito, svegliati dal boato provocato dalla caduta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Non si registrano comunque feriti. In mattinata sarà effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune di Bari per controllare la stabilità dell'istituto.

