Attualita 120

Ritiro e trasporto di indumenti usati, attivato a Gela un servizio gratuito: posizionati vari contenitori

Il servizio, oltre ad avere importanti risvolti ambientali, attua una gestione circolare del sistema di smaltimento dei rifiuti

Redazione

27 Settembre 2019 20:51

LAmministrazione Comunale di Gela ha provveduto

ad attivare la convenzione a titolo gratuito, per il ritiro trasporto e

conferimento presso impianto autorizzato al recupero e al trattamento di

indumenti e accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili

confezionati -post consumo; a tal proposito, è giusto mettere a

conoscenza dei cittadini, che tutto il materiale non differenziato nella

maniera corretta viene smaltito nella discarica di C/da Timpazzo, con

ulteriori costi, che sottraggono risorse che potrebbero essere

utilizzate per altri servizi collettivi.

Per quanto sopra, si invita la cittadinanza a conferire gli indumenti e

accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili esclusivamente nei

contenitori autorizzati da questa amministrazione, nella consapevolezza

che l'obbiettivo del 65% di raccolta differenziata è un traguardo

raggiungibile.

Nel merito, si informa, che il servizio in argomento, reso a titolo

gratuito al cittadino, oltre ad avere importanti risvolti ambientali,

attua una gestione circolare del sistema di smaltimento dei rifiuti,

capace di generare anche benefici economici con risvolti occupazionali

importanti.

Per rendere agevole a tutti i cittadini il conferimento della frazione

merceologica di cui sopra, si è provveduto a posizionare contenitori in

ogni quartiere della città, nelle aree pubbliche facilmente accessibili.

Si comunicano di seguito i siti dove si trovano ubicati i contenitori di

raccolta:



Via Butera angolo via Morgeti Piazza De Filippi (chiesa Sacro Cuore)

Via Ossidiana 33 (casa del volontariato) Via Australia, piazzale ad

angolo con la Via Niscemi

Parcheggio supermercato Todis Via Tiziano Scuola Nicolas Green

Piazza Trento Via Prati, ultimo tratto marciapiede

Chiesa Santa Lucia (marciapiede) Via Ambrica (palazzine Popolari)

Via Ragusa angolo piazzale San Domenico Savio Scuola Pirandello (vicino

scala esterna)

La Cittadella (piazzale Luigi Tenco) Via Europa (vicino ufficio

postale)

Chiesa Maria SS di Betlemme Chiesa San Rocco

Piazza degli Artisti Piazza Santa Faustina (Chiesa San Sebastiano)

Piazza Russello Piazza Acrux (Borgo Valentina)

Slargo Via Cappuccini Via G. Cascino (slargo ex rifornimento palazzo

Cisl).



Si invitano, pertanto, tutti i cittadini, ad utilizzare esclusivamente i

contenitori per la raccolta degli indumenti dismessi, nella

consapevolezza di contribuire con piccoli gesti personali alla

conservazione dell'ambiente oltre che conseguire economie di spesa nella

gestione dei rifiuti.

In ultimo, è bene evidenziare, che dalla gestione di tale attività di

conferimento, il Comune ne trae anche un guadagno economico dovuto alla

cessione dei beni raccolti, come previsto dalla convenzione stipulata

con la ditta erogatrice del servizio.

Si confida nella collaborazione di tutti i cittadini per la riuscita

dell'iniziativa e per una città più pulita

LAmministrazione Comunale di Gela ha provveduto

ad attivare la convenzione a titolo gratuito, per il ritiro trasporto e

conferimento presso impianto autorizzato al recupero e al trattamento di

indumenti e accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili

confezionati -post consumo; a tal proposito, è giusto mettere a

conoscenza dei cittadini, che tutto il materiale non differenziato nella

maniera corretta viene smaltito nella discarica di C/da Timpazzo, con

ulteriori costi, che sottraggono risorse che potrebbero essere

utilizzate per altri servizi collettivi.

Per quanto sopra, si invita la cittadinanza a conferire gli indumenti e

accessori di abbigliamento e altri manufatti tessili esclusivamente nei

contenitori autorizzati da questa amministrazione, nella consapevolezza

che l'obbiettivo del 65% di raccolta differenziata è un traguardo

raggiungibile.

Nel merito, si informa, che il servizio in argomento, reso a titolo

gratuito al cittadino, oltre ad avere importanti risvolti ambientali,

attua una gestione circolare del sistema di smaltimento dei rifiuti,

capace di generare anche benefici economici con risvolti occupazionali

importanti.

Per rendere agevole a tutti i cittadini il conferimento della frazione

merceologica di cui sopra, si è provveduto a posizionare contenitori in

ogni quartiere della città, nelle aree pubbliche facilmente accessibili.

Si comunicano di seguito i siti dove si trovano ubicati i contenitori di

raccolta:



Via Butera angolo via Morgeti Piazza De Filippi (chiesa Sacro Cuore)

Via Ossidiana 33 (casa del volontariato) Via Australia, piazzale ad

angolo con la Via Niscemi

Parcheggio supermercato Todis Via Tiziano Scuola Nicolas Green

Piazza Trento Via Prati, ultimo tratto marciapiede

Chiesa Santa Lucia (marciapiede) Via Ambrica (palazzine Popolari)

Via Ragusa angolo piazzale San Domenico Savio Scuola Pirandello (vicino

scala esterna)

La Cittadella (piazzale Luigi Tenco) Via Europa (vicino ufficio

postale)

Chiesa Maria SS di Betlemme Chiesa San Rocco

Piazza degli Artisti Piazza Santa Faustina (Chiesa San Sebastiano)

Piazza Russello Piazza Acrux (Borgo Valentina)

Slargo Via Cappuccini Via G. Cascino (slargo ex rifornimento palazzo

Cisl).



Si invitano, pertanto, tutti i cittadini, ad utilizzare esclusivamente i

contenitori per la raccolta degli indumenti dismessi, nella

consapevolezza di contribuire con piccoli gesti personali alla

conservazione dell'ambiente oltre che conseguire economie di spesa nella

gestione dei rifiuti.

In ultimo, è bene evidenziare, che dalla gestione di tale attività di

conferimento, il Comune ne trae anche un guadagno economico dovuto alla

cessione dei beni raccolti, come previsto dalla convenzione stipulata

con la ditta erogatrice del servizio.

Si confida nella collaborazione di tutti i cittadini per la riuscita

dell'iniziativa e per una città più pulita

News Successiva Gela, continuano i lavori di rifacimento del manto stradale: operai impegnati a Caposoprano

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews