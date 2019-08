Salute 384

Ritirato dalla vendita olio di cocco Paras. Può provocare un "rischio per la salute"

Per chi avesse già acquistato il prodotto interessato dal richiamo, è consigliabile restituire la confezione al punto vendita

Redazione

20 Agosto 2019 12:48

È stato ritirato dalla vendita l'olio di cocco della marca Paras, perché può provocare un «rischio per la salute». Lo indica una nota odierna inviata al RASFF, l'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) della Svizzera. Nel dettaglio, sono interessati gli articoli "Olio di cocco / Coconut Oil da 500 ml (n° SHAGO 01)" con data di scadenza 12 giugno 2019. Tali prodotti dell'azienda Aggarwal, provenengono dall'India. Come sempre, Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, per chi avesse già acquistato il prodotto interessato dal richiamo, consiglia di non consumarlo ma di restituire la confezione al punto vendita e il prezzo di acquisto verrà rimborsato.

