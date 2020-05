Attualita 463

Ristoworld Italy scrive al Papa per chiedere che i matrimoni religiosi possano essere celebrati anche la domenica

L'emergenza Covid ha messo in ginocchio l'intero settore della ristorazione. La ripresa sarà lenta e per questo viene chiesto al Papa di poter celebrare i matrimoni anche la domenica

28 Maggio 2020

Il presidente di Ristoworld Italy, associazione nazionale di cucina, turismo e ristorazione, ha scritto a Papa Francesco per chiedere alcune concessioni in deroga sulla possibilità di celebrare il Matrimonio religioso di domenica e all'aperto con la possibilità di farlo anche in quaresima.Di seguito il testo della lettera inviata da Marcello Proietto di Silvestro presidente dell’Associazione Ristoworld Italy, al Santo Padre Papa Francesco.

Sono il presidente di Ristoworld Italy, associazione che annovera fra gli iscritti ristoratori, operatori del turismo, personale di sala ed altro ancora: l’emergenza Covid 19 ha messo in ginocchio questo comparto e, soprattutto, il settore dei matrimoni e del wedding. La ripresa sarà lenta e già oggi registriamo difficoltà legate al 2020 e al 2021, anno deputato alla riprotezione di numerosi matrimoni spostati ad altro periodo, per via delle limitazioni del Governo anche alle celebrazioni religiose.

Sono a chiedere a Vostra Santità un aiuto concreto e paterno e la possibilità di prendere in considerazione queste nostre richieste per il periodo 2020-2022:

Permettere la Celebrazione del Sacramento del Matrimonio nelle giornate di domenica, concordando con gli Sposi e il sacerdote della parrocchia la possibilità di celebrarlo durante la Santa Messa Domenicale già programmata o con Celebrazione autonoma in altro orario;

Permettere la Celebrazione del Sacramento del Matrimonio durante il periodo di Quaresima (escluso i Venerdì di Quaresima e tutta la Settimana Santa e, ovviamente, il giorno di Pasqua);

Permettere la Celebrazione del Sacramento del Matrimonio all’esterno di Ville e Sale Ricevimento che abbiano caratteristiche ritenute, dalle Curie Vescovili di pertinenza territoriale, in linea con i requisiti per la celebrazione di una Santa Messa all’aperto.

Queste iniziative potrebbero aiutare anche alcune coppie di futuri Sposi che, scoraggiati dalle problematiche inerenti la tempistica e le giornate, hanno deciso di non celebrare più il matrimonio con Rito Cattolico, privandosi del suggello sacramentale.









