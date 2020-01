Cronaca 1020

Caltanissetta, rissa culminata con un accoltellamento: in tre finiscono in Tribunale

Altri quattro coinvolti nella stessa burrascosa storia, invece, hanno scelto di esser giudicati con il rito abbreviato.

Redazione

24 Gennaio 2020 15:20

È per una rissa, peraltro con tanto di accoltellamento, che sono stati chiamati sul banco degli imputarti. Loro, in tre hanno scelto la via del rito ordinario. Altri quattro coinvolti nella stessa burrascosa storia, invece, hanno scelto di esser giudicati con il rito abbreviato. E dopo le condanne rimediate in primo grado, adesso sono sotto processo in appello.È, invece, è ancora al primo processo che si stanno sottoponendo altri tre imputati. Sono il ventitreenne Alex Vitale, il trentunenne Riccardo Alfieri e il ventitreenne Antonino Cucuzza (difesi dagli avvocati Salvatore e Antonino Falzone e Maria Francesca Assennato). A loro carico la procura ha contestato il reato di rissa. Mentre gli latri quattro imputati nell'altro procedimento rispondono anche di lesioni e porto di coltello. (Vincenzo Falci, Gds)



È per una rissa, peraltro con tanto di accoltellamento, che sono stati chiamati sul banco degli imputarti. Loro, in tre hanno scelto la via del rito ordinario. Altri quattro coinvolti nella stessa burrascosa storia, invece, hanno scelto di esser giudicati con il rito abbreviato. E dopo le condanne rimediate in primo grado, adesso sono sotto processo in appello.È, invece, è ancora al primo processo che si stanno sottoponendo altri tre imputati. Sono il ventitreenne Alex Vitale, il trentunenne Riccardo Alfieri e il ventitreenne Antonino Cucuzza (difesi dagli avvocati Salvatore e Antonino Falzone e Maria Francesca Assennato). A loro carico la procura ha contestato il reato di rissa. Mentre gli latri quattro imputati nell'altro procedimento rispondono anche di lesioni e porto di coltello. (Vincenzo Falci, Gds)



Caltanissetta, scippa un'anziana in centro storico: 54enne arrestato dai carabinieri

News Successiva Bimbi di un asilo schiaffeggiati e insultati: arresti domiciliari per due maestre

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare