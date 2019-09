Attualita 257

Risparmio energetico, mobilità sostenibile e inclusione sociale: approvata a Gela l'Agenda urbana

Tra le priorità anche quello di snellire i servizi per i cittadini e le imprese attraverso la digitalizzazione dei servizi offerti dal Comune

Redazione

19 Settembre 2019 17:14

La giunta comunale di Gela ha approvato la delibera su “Agenda urbana” della città di Gela e Vittoria per la realizzazione di interventi che riguardano un primo tema legato all’agenda digitale ed un altro in ambito tematico quali il risparmio energetico, la mobilità sostenibile e l’inclusione sociale. Si tratta di una strategia di sviluppo urbano sostenibile condivisa dalle città ed approvata dalla Regione siciliana. Il comune di Gela, che per la prima volta assume la funzione di autorità urbana, assumerà la qualità di organismo intermedio. La giunta municipale ha dato un tempo di 60 giorni di tempo per definire il livello minimo di studio dei progetti di fattibilità. Con atto di giunta sono stati dettati, inoltre, i tempi entro cui i settori - già individuati - devono eseguire la fase di progettazione per poi ottenere i finanziamenti. L’Agenda urbana prevede una scaletta di priorità di interventi e l’Amministrazione guidata dal sindaco Lucio Greco conta di avere parte degli interventi da attuare con decreti finanziati entro la fine dell’anno. I primi avvisi saranno espletati la settimana prossima. “Si tratta di progetti avveniristici volti a rivoluzionare la città in un’ottica più moderna, tesi a creare nuovi servizi, come quelli destinati ai bambini da zero a sei anni ed agli anziani, soprattutto quelli più disagiati. Ma si tratta anche di interventi tesi a creare una città ecosostenibile attraverso l’efficientamento energetico di diverse strutture pubbliche, scuole comprese, che consentiranno all’Ente un notevole risparmio di spesa. Tra le, priorità, anche quello di snellire i servizi per i cittadini e le imprese attraverso la digitalizzazione dei servizi offerti dal Comune. Stiamo lavorando alacremente per cambiare il volto della città e proiettarla al futuro”.

