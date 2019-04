Attualita 183

Riscossione Sicilia, rottamazione ter: fino al 30 aprile uffici aperti tutti i giorni

Gli uffici rimarranno aperti per il rilascio delle richieste delle credenziali pervenute telematicamente

Redazione

27 Aprile 2019 15:59

Fino alla nota scadenza del 30/4, al fine di esitare il maggior numero di richieste pervenute in quantità straordinaria negli ultimi giorni, gli uffici (back-office) di Riscossione Sicilia S.p.A. rimarranno aperti tutti i giorni fino a pomeriggio inoltrato, per garantire la massima operatività per il rilascio delle richieste delle credenziali pervenute telematicamente necessarie per l’accesso all’area riservata. Inoltre, il personale delle sedi di Palermo e Catania, per adempiere al suddetto servizio (back-office), ha dato la disponibilità anche per domenica 28/4, pertanto numerosi utenti e professionisti potranno ricevere nel corso della giornata “festiva” nella loro casella di posta elettronica le credenziali di accesso all’area riservata.

Gli sportelli (front-office) oggi sabato 27 aprile resteranno aperti al pubblico dalle ore 8,20 fino alle 13,30, garantendo altresì un presidio (seppur ridotto) anche nel pomeriggio (ragionevolmente non oltre le 16,30) e comunque fino a smaltimento e a garanzia dei turni staccati fino alle 13,30.



