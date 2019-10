Salute 46

Rischio scossa: "Non utilizzare il phon Qilive", Auchan e Simply richiamano l'articolo

L'articolo in questione può essere restituito, il rimborso avverrà anche senza scontrino. Interessato canale Iper e Super di tutta Italia

Redazione

09 Ottobre 2019 16:25

Auchan e Simply hanno predisposto a scopo precauzionale il richiamo di tutti i lotti di produzione dell’articolo “PHON QILIVE". Sulla base di verifiche interne è stata riscontrata la non idoneità all’utilizzo: in particolari condizioni di utilizzo non è possibile escludere il rischio di sicurezza. Auchan e Simply raccomandano a tutti i consumatori di prestare attenzione, evitando di utilizzare questo articolo. Il prodotto coinvolto è il PHON a marchio QILIVE Codice etichetta 896100. L’articolo in questione, evidenzia Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, può essere restituito in tutte le Filiali Auchan e Simply, dove sarà rimborsato totalmente il prezzo di acquisto, anche senza presentazione dello scontrino.



