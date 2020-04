Cronaca 692

Rischio scampagnate a Caltanissetta nel periodo pasquale, il questore ai cittadini: "Rispettate le misure"

Il questore Giovanni Signer ringrazia il corpo forestale per il prezioso contributo. Saranno controllate aree attrezzate e seconde case di campagna

Redazione

04 Aprile 2020 11:55

Caltanissetta, il Questore, nell’invitare le persone a rispettare le misure di contenimento del Covid-19, sottolinea il prezioso contributo del Corpo forestale della Regione Siciliana nei controlli che saranno eseguiti già da questo fine settimana. Mirati servizi saranno estesi, da questo fine settimana fino al periodo pasquale, anche alle case di campagna con l’intervento degli agenti dell’ispettorato ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta. Il Questore di Caltanissetta, invita le persone a rispettare le misure di contenimento del Covid-19, e sottolinea il prezioso contributo che sarà dato, a partire da questo fine settimana, del Corpo forestale della Regione Siciliana nei controlli delle forze di polizia. Il coinvolgimento del Corpo forestale della Regione Siciliana è stato disposto dal Prefetto in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia, tenutasi lunedì 30 marzo scorso, alla quale hanno partecipato il Questore e i Comandanti provinciali delle Forze di Polizia. In quella sede è stato stabilito che i controlli relativi alla prevenzione e contenimento del Covid-19, per evitare spostamenti immotivati, che potrebbero determinare linee di contagio tra la popolazione, dovranno essere estesi anche alle case di campagna con l’impiego degli agenti dell’ispettorato ripartimentale delle Foreste di Caltanissetta. Servizi mirati saranno svolti soprattutto sulle strade provinciali e sulle direttrici che conducono all’hinterland del capoluogo e degli altri centri della provincia. Le pattuglie della Forestale, in aggiunta alle altre Forze di Polizia già impiegate nei controlli, monitoreranno eventuali spostamenti immotivati e non necessari verso la campagna, le seconde case periferiche e le aree verdi e attrezzate, dove si è soliti fare gite fuori porta. I predetti servizi saranno ripetuti nel periodo pasquale.

