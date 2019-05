Salute 799

Rischio epatite A, ritirati frutti di bosco congelati. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo alimentare

Le confezioni sottoposte a richiamo sono di 200 grammi e sono già stati ritirati dai supermercati che li avevano messi in vendita

Redazione

24 Maggio 2019 20:30

Il Ministero della salute venerdì 24 maggio ha diramato un comunicato rivolto ai consumatori dove è stato ritirato un lotto di “Frutti di bosco congelati”. La confezione sottoposta a richiamo venduta in busta da 300 grammi, è stata prodotta dall’Azienda Danti, di Danti Giampiero e C. Srl con sede dello stabilimento in provincia di Pistoia, alla via Brennero I Tratto n° 62, in località Abetone Cutigliano. Il provvedimento, disposto in via del tutto precauzionale, riguarda il lotto BZ_015FB, data di scadenza 30-12-2021. A rendere necessario il provvedimento è la possibile "Contaminazione da virus Epatite A“. Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare in Italia, raccomanda ai consumatori che fossero in possesso di una o più confezioni appartenenti al lotto sottoposto a richiamo, di restituirla al punto vendita in cui è stata acquistata. L’avviso di richiamo del lotto è stato pubblicato sul nuovo portale dedicato alle allerte alimentari del Ministero della salute.

Il Ministero della salute venerdì 24 maggio ha diramato un comunicato rivolto ai consumatori dove è stato ritirato un lotto di “Frutti di bosco congelati”. La confezione sottoposta a richiamo venduta in busta da 300 grammi, è stata prodotta dall’Azienda Danti, di Danti Giampiero e C. Srl con sede dello stabilimento in provincia di Pistoia, alla via Brennero I Tratto n° 62, in località Abetone Cutigliano. Il provvedimento, disposto in via del tutto precauzionale, riguarda il lotto BZ_015FB, data di scadenza 30-12-2021. A rendere necessario il provvedimento è la possibile "Contaminazione da virus Epatite A“. Giovanni D'Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, associazione ormai punto di riferimento per la sicurezza alimentare in Italia, raccomanda ai consumatori che fossero in possesso di una o più confezioni appartenenti al lotto sottoposto a richiamo, di restituirla al punto vendita in cui è stata acquistata. L’avviso di richiamo del lotto è stato pubblicato sul nuovo portale dedicato alle allerte alimentari del Ministero della salute.

"Le erbe aromatiche di Aism", fine settimana dedicato alla raccolta fondi nelle piazze di Caltanissetta, Gela e Mazzarino

News Successiva Alla scuola "Verga" di Caltanissetta si conclude un progetto sulla donazione degli organi

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews