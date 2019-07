Eventi 115

"Risate senza frontiere", torna a Montedoro la rassegna di cabaret: sul palco il Mago Plip

L'appuntamento è per domani, venerdì 12 luglio. Ingresso gratuito per un incontro tra popoli del mondo attraverso la risata

Redazione

11 Luglio 2019 11:22

Secondo appuntamento Venerdì 12 Luglio a Montedoro nell'Anfiteatro

Comunale alle ore 20,30 con la rassegna di cabaret "Risate senza

frontiere", con il Mago Plip.

L'ingresso allo spettacolo è gratuito, e prima dell'inizio

dell'esibizione del Mago Plip sarà offerta una degustazione gratuita di

Cous Cous a cura dei ragazzi della Tunisia ospiti dello SIPROIMI

(Sistema di Protrezione per titolari di protezione Internazionale e per

Minori Stranieri Non Accompagnati) di Montedoro.



Mago Plip, al secolo Davide Tusa, è il mago comico siciliano che nel

giro di pochi anni ha varcato le scene teatrali e televisive di tutta

Italia, divertendo e coinvolgendo tutte le platee con il suo stile unico

e scatenato. Da "Uno mattina" Rai Uno a "Cominciamo Bene" Rai Tre a

"Scalo 76" Rai Due, passando pure su Comedy Central nella trasmissione

partenopea "Made in Sud". A carattere regionale le sue presenze

televisive si registrano su Antenna Sicilia nella notissima trasmissione

condotta Da Salvo La Rosa, "Insieme", e su TGS. Mago Plip ha

intrattenuto col suo comedy magic show, anche i passeggeri della nave

Excelsior della flotta GNV.



La rassegna "Risate senza frontiere" che si svolgerà a Montedoro sino

al 10 Agosto, con il patrocinio del Ministero dell'Interno nell'ambito

del progetto SIPROIMI (Sistema di Protrezione per titolari di protezione

Internazionale e per Minori Stranieri Non Accompagnati), affidato alla

Soc. Cooperativa Sociale Etnos, vuole rappresentare un momento di

incontro con la comunità locale partendo dalla risata che unisce popoli

e culture, con la finalità di sensibilizzare e promuovere percorsi

inclusivi di integrazione dei minori accolti presso lo SPRAR di

Montedoro.



In collaborazione con il Comune di Montedoro, le cinque serate

all'insegna del Cabaret sono state pensate come momenti di incontro e

conoscenza, usando la risata per creare comunione e solidarietà in

risposta al clima di "odio sociale" che in questi tempi racconta storie

avvilenti contro il genere umano.

Per informazioni rivolgersi al numero 0934 591313. Ingresso libero,

senza alcun costo.



Secondo appuntamento Venerdì 12 Luglio a Montedoro nell'Anfiteatro

Comunale alle ore 20,30 con la rassegna di cabaret "Risate senza

frontiere", con il Mago Plip.

L'ingresso allo spettacolo è gratuito, e prima dell'inizio

dell'esibizione del Mago Plip sarà offerta una degustazione gratuita di

Cous Cous a cura dei ragazzi della Tunisia ospiti dello SIPROIMI

(Sistema di Protrezione per titolari di protezione Internazionale e per

Minori Stranieri Non Accompagnati) di Montedoro.



Mago Plip, al secolo Davide Tusa, è il mago comico siciliano che nel

giro di pochi anni ha varcato le scene teatrali e televisive di tutta

Italia, divertendo e coinvolgendo tutte le platee con il suo stile unico

e scatenato. Da "Uno mattina" Rai Uno a "Cominciamo Bene" Rai Tre a

"Scalo 76" Rai Due, passando pure su Comedy Central nella trasmissione

partenopea "Made in Sud". A carattere regionale le sue presenze

televisive si registrano su Antenna Sicilia nella notissima trasmissione

condotta Da Salvo La Rosa, "Insieme", e su TGS. Mago Plip ha

intrattenuto col suo comedy magic show, anche i passeggeri della nave

Excelsior della flotta GNV.



La rassegna "Risate senza frontiere" che si svolgerà a Montedoro sino

al 10 Agosto, con il patrocinio del Ministero dell'Interno nell'ambito

del progetto SIPROIMI (Sistema di Protrezione per titolari di protezione

Internazionale e per Minori Stranieri Non Accompagnati), affidato alla

Soc. Cooperativa Sociale Etnos, vuole rappresentare un momento di

incontro con la comunità locale partendo dalla risata che unisce popoli

e culture, con la finalità di sensibilizzare e promuovere percorsi

inclusivi di integrazione dei minori accolti presso lo SPRAR di

Montedoro.



In collaborazione con il Comune di Montedoro, le cinque serate

all'insegna del Cabaret sono state pensate come momenti di incontro e

conoscenza, usando la risata per creare comunione e solidarietà in

risposta al clima di "odio sociale" che in questi tempi racconta storie

avvilenti contro il genere umano.

Per informazioni rivolgersi al numero 0934 591313. Ingresso libero,

senza alcun costo.



News Successiva Al via a Montedoro "Risate senza frontiere", rassegna di cabaret con ingresso gratuito per un incontro tra popoli del mondo attraverso la risata

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews