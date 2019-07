Eventi 25

"Risate senza frontiere", torna a Montedoro la rassegna di cabaret: sul palco Chris Clun e Nathan Kiboba

L'appuntamento è per questa sera, venerdì 19 luglio alle 20.30 nell'anfiteatro comunale. L'iniziativa vuole promuovere un incontro tra popoli del mondo attraverso una risata

Redazione

19 Luglio 2019 09:56

Terzo appuntamento stasera, venerdì 19 Luglio a Montedoro nell'Anfiteatro

Comunale alle ore 20,30 con la rassegna di cabaret "Risate senza

frontiere", con Chris Clun e Nathan Kiboba, cabarettista originario del

Congo. L'ingresso è gratuito, e prima dello spettacolo verrà offerta

una degustazione del piatto nazionale del Pakistan, il Biryani,

preparato dagli ospiti pakistani dello SIPROIMI (Sistema di Protrezione

per titolari di protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non

Accompagnati) di Montedoro.

Christian Modica in arte Chris Clun, personaggio televisivo di

Sicilia Cabaret, si avvicina al mondo del teatro all'età di 14 anni,

facendo spettacoli a Palermo e provincia con la compagnia teatrale

"Giovani e dintorni". Inizia il suo percorso da ballerino nel 2004

studiando in prestigiose accademie come la "Debbie Reynolds" di Los

Angeles e altre accademie situate in Italia ed Europa. Nel 2017 inizia

con la creazione di video comici per il web dove tutt'ora continua

riscuotendo discreti successi e condivisioni. Suo il video "niente, non

mi va di parlarne" che ha superato i 5 milioni di views. Ha interpretato

svariati ruoli in vari video di comici come Roberto Lipari, I Respinti,

I 4 Gusti, I Badaboom, I Sansoni e vari comici del web. Ha interpretato

un ruolo durante il corto metraggio musicale "Le gout de l'aventure" di

Jill is Lucky, girato a Parigi a Dicembre del 2015. Ritorna sul palco

con il laboratorio teatrale "Taaac" di Tiziano Di Cara con una rassegna

di spettacoli dal titolo "taaac comici cercasi" passando successivamente

al laboratorio del "Sicilia Cabaret" sotto la direzione artistica di

Matrange e Minafo'. Interpreta svariati personaggi come il "Robottino

Palermitano" e "Notte da leoni", e da quest'anno ha rotto lo schermo con

il nuovo personaggio de "Il parrucchiere". Grazie ai suoi monologhi

d'eccellenza che trattano temi sociali e di attualità, è diventato una

stella del web con una pagina che conta più di 220.000 likes.

Nathan Kiboba è nato a Kinshasa nel 1995. Come comico e autore di

video è molto attivo sul Web, ha partecipato a un'edizione di

Eccezionale veramente, su La7. Fa una comicità basata sull'autoironia e

sulla sua condizione di immigrato, in Italia dal 2014, con lo scopo di

sovvertire il modo in cui l'immigrazione è accolta nel mondo e nei

media. Nel 2018 ha completato il suo primo one man show, dal titolo

"Black Friday".

La rassegna "Risate senza frontiere" organizzata dalla Cooperativa

Sociale Etnos "Risate senza frontiere", che si svolgerà a Montedoro

sino al 10 Agosto, con il patrocinio del Ministero dell'Interno

nell'ambito del progetto SIPROIMI (Sistema di Protrezione per titolari

di protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non Accompagnati),

vuole rappresentare un momento di incontro con la comunità locale

partendo dalla risata che unisce popoli e culture, con la finalità di

sensibilizzare e promuovere percorsi inclusivi di integrazione dei

minori accolti presso lo SPRAR di Montedoro.

In collaborazione con il Comune di Montedoro, le cinque serate

all'insegna del Cabaret sono state pensate come momenti di incontro e

conoscenza, usando la risata per creare comunione e solidarietà in

risposta al clima di "odio sociale" che in questi tempi racconta storie

avvilenti contro il genere umano.

Per informazioni rivolgersi al numero 0934 591313. Ingresso

libero, senza alcun costo.



