"Risate senza frontiere", a Montedoro rassegna di cabaret: ultimo appuntamento con "I Fusibili"

Domani, sabato 10 agosto, al Parco Urbano, si esibiranno Cristian Abbate e Salvatore Iacono. Prima dello spettacolo verrà offerta una degustazione di frutti

Redazione

09 Agosto 2019 10:30

Torna la rassegna di cabaret "Risate senza frontiere". Sul palco "I Fusibili". L'ingresso è gratuito, e prima dello

spettacolo verrà offerta una degustazione di frutti dal mondo preparati dagli ospiti del SIPROIMI (Sistema di Protrezione per titolari di protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non Accompagnati) di

Montedoro.

I "Fusibili" sono Cristian Abbate e Salvatore Iacono, due attori

teatrali con decennale esperienza. Il nome deriva dalla contrazione

delle parole "Fusi" e "Abili". Il tutto cominciò realizzando delle clip

su Youtube: TG esilaranti, strambe corse in auto, parodie

divertentissime ed originali. I video hanno avuto un riscontro immediato

in rete tanto che i iniziano a mettere su dei loro inediti sketch,

giocando con la musica e i testi di canzoni famose: raccontano una

storia, sensata, piena di divertentissimi colpi di scena e doppi sensi

utilizzando tanti pezzetti di canzoni, interagendo con oggetti e mimando

tutto.

Vincitori del festival regionale di comicità "Cabafest", il festival

nazionale "Carpe Ridens" a Modena e partecipano al "Verona Cabaret",

assieme ad alcuni tra i personaggi di Zelig. Arriva anche la ribalta

nazionale con la partecipazione nel 2012 alla ormai celebre trasmissione

"Italia's got Talent", su canale 5, di recente visti su Italia 1 a

Cultura Moderna. Partecipano anche alla nota trasmissione di Antenna

Sicilia "Insieme" di Salvo La Rosa, e "Sicilia Cabaret" con Matranga e

Minafò, ospiti in diverse trasmissioni televisive regionali, come

"Telesiculissimi", Video Regione, "Studio 2" a TRM.

Continuano però a rinchiudersi in laboratorio e scrivere nuovi pezzi,

cercare nuove idee, sempre innovative. Nasce cosi un intero, nuovo e

inedito spettacolo: "I Fusibili Show". Mimo, Musica, Recitazione,

Multimedialità si fondono per dar vita ad uno spettacolo coinvolgente,

mai noioso o ripetitivo. Non sai mai quello che succederà o cosa

combineranno, quale "fusibilata" metteranno in atto.

La rassegna "Risate senza frontiere" è organizzata a Montedoro dalla

Cooperativa Sociale Etnos con il patrocinio del Ministero dell'Interno

nell'ambito del progetto SIPROIMI (Sistema di Protrezione per titolari

di protezione Internazionale e per Minori Stranieri Non Accompagnati), e

vuole rappresentare un momento di incontro con la comunità locale

partendo dalla risata che unisce popoli e culture, con la finalità di

sensibilizzare e promuovere percorsi inclusivi di integrazione dei

minori accolti presso il Siproimi di Montedoro.

In collaborazione con il Comune di Montedoro, le cinque serate

all'insegna del Cabaret sono state pensate come momenti di incontro e

conoscenza, usando la risata per creare comunione e solidarietà in

risposta al clima di "odio sociale" che in questi tempi racconta storie

avvilenti contro il genere umano.

Per informazioni rivolgersi al numero 0934 591313. Ingresso libero.

