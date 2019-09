Attualita 628

"Riqualifichiamo l'Italia", ecobonus: un condominio di via Borremans sarà il primo a Caltanissetta ad utilizzarlo

I lavori sono stati avviati con l'innovativa formula della cessione del credito e con l'ausilio della piattaforma Cna

Redazione

21 Settembre 2019 12:54

E’ partito a fine giugno il primo cantiere “Riqualifichiamo l’Italia” in provincia di Caltanissetta. I lavori sono stati avviati con l’innovativa formula della cessione del credito e con l’ausilio della piattaforma CNA sviluppata in collaborazione con Harley & Dikkinson, arranger tecnologico-finanziaro e di garanzia che opera nel campo della riqualificazione del patrimonio immobiliare. L’intervento in corso, eseguito dall’azienda edile LP Edilizia 2019 di Panepinto Luigi, prevede il rifacimento del prospetto del condominio con l’installazione del cappotto termico e, ancora, la riqualificazione dei balconi e la sostituzione degli infissi. A beneficiarne saranno i condòmini del condominio di via Borremans, 94. “La Cessione del credito e la Piattaforma Cna consentono ai condòmini, e in futuro anche ai proprietari delle singole unità immobiliari, la cessione immediata del credito d’imposta che fino ad oggi era possibile portare in detrazione nelle dieci dichiarazioni dei redditi successive alla realizzazione dell’intervento. Si tratta, aggiunge il direttore della CNA territoriale della provincia di Caltanissetta Pasquale Gallina, di una svolta sostanziale che permette al condominio, e di conseguenza ai condòmini, di abbattere il costo della realizzazione di interventi di riqualificazione degli immobili sostenendo solo il 30% del costo totale e trasformando normali ristrutturazioni in ben più complessi e virtuosi interventi di riqualificazione energetica degli immobili che determinano nel tempo economie nei consumi familiari e una migliore qualità della vita all’interno delle proprie abitazioni, sia nei periodi di caldo afoso che di freddo intenso. Cna è orgogliosa di essere il vettore di diffusione dello strumento della cessione del credito nella nostra provincia. Uno strumento a servizio delle imprese e dei cittadini che consente una riqualificazione e valorizzazione degli immobili e che può rappresentare una svolta virtuosa e un volano incredibile per l’intero settore dell’edilizia e per la relativa filiera: un settore che continua a soffrire la stagnazione economica generale e che, attraverso questo strumento, può trarre nuova linfa”. Lo strumento voluto e messo in campo dalla CNA consente di realizzare quelle opere di ristrutturazione e riqualificazione dei condomini per troppo tempo rinviate a causa della scarsa appetibilità delle detrazioni per alcune fasce di reddito. Inoltre va considerato che gli interventi possono riguardare l’efficientamento energetico e l’adeguamento sismico degli edifici. Aggiunge ancora il direttore della CNA, “si tratta di una opportunità unica, al momento valida per lavori da iniziare entro il prossimo 31 dicembre 2021. La Cna nei prossimi mesi proverà a sensibilizzare tutte le aziende di settore, gli amministratori di condominio e le Istituzioni del territorio sullo strumento. Siamo convinti che il fatto di poter optare per una soluzione che permette ai condòmini di dover sostenere economicamente solo una piccola parte dell’importo della riqualificazione sia un’occasione imperdibile che possa trovare il favore di molti cittadini che in questi anni di crisi hanno rinviato quegli interventi di recupero sui propri edifici oggi non più rinviabili anche per l’incolumità di terzi.

