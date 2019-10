Attualita 341

Riqualificazione dei centri urbani, a Caltanissetta firmato un protocollo d'intesa tra la Soprintendenza e l'Ordine degli Architetti

Si partirà subito con un primo evento formativo previsto per il 30 ottobre in materia di Art Bonus

Redazione

02 Ottobre 2019 21:36

Siglato questa mattina un protocollo d'intesa tra la Soprintendenza ai Beni Culturali e l'Ordine degli Architetti di Caltanissetta per avviare una mutua collaborazione al fine di contribuire alla organizzazione dei beni formativi sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio. Tra le finalità del protocollo d'intesa anche l'organizzazione di eventi didattici e workshops. "Questo protocollo di intesa è finalizzato intanto ad un rapporto di collaborazione per quanto riguarda la formazione - ha detto la Soprintendente ai Beni Culturali, Daniela Vullo - inizieremo subito, con un'attività congiunta, il 30 ottobre, con un seminario sull'Art Bonus, una forma di incentivo a chi investe nel restauro. E poi cercheremo di indirizzare i colleghi architetti verso le corrette procedure per quanto riguarda i progetti che rientrano nel campo del restauro. Quindi un rapporto di collaborazione proprio teso a superare quegli ostacoli, naturalmente non di natura normativa, che magari nel passato si sono presentati tra la pubblica amministrazione e i professionisti. Noi vogliamo incentivare quanto più possibile la collaborazione tra i professionisti e l'ente che io rappresento. In tema di rigenerazione urbana obiettivo comune è quello del recupero dei centri storici anche con interventi di architettura contemporanea, moderna ma che si possa ben inserire in quest'ambito". Soddisfazione è stata espressa dall'architetto Paolo Lo Iacono, presidente dell'Ordine degli Architetti. "Innanzitutto ci sarà una fattiva collaborazione tra gli architetti e la Soprintendenza - ha detto quest'ultimo - una collaborazione che ricercavamo da tempo e che abbraccerà anche la formazione degli architetti. Una formazione più dedicata al recupero, al restauro, soprattutto per poter sfruttare al massimo i fondi comunitari per la rigenerazione urbana, quindi nel ristrutturare i nostri centri storici. Questo è molto importante affinché si finisca di 'mummificare' tutto ciò che era vincolato dalla Soprintendenza e affinché anche gli operatori economici possano rivolgersi con fiducia e con aspettative postive al recupero dei nostri centri urbani".

Siglato questa mattina un protocollo d'intesa tra la Soprintendenza ai Beni Culturali e l'Ordine degli Architetti di Caltanissetta per avviare una mutua collaborazione al fine di contribuire alla organizzazione dei beni formativi sulla tutela dei beni culturali e del paesaggio. Tra le finalità del protocollo d'intesa anche l'organizzazione di eventi didattici e workshops. "Questo protocollo di intesa è finalizzato intanto ad un rapporto di collaborazione per quanto riguarda la formazione - ha detto la Soprintendente ai Beni Culturali, Daniela Vullo - inizieremo subito, con un'attività congiunta, il 30 ottobre, con un seminario sull'Art Bonus, una forma di incentivo a chi investe nel restauro. E poi cercheremo di indirizzare i colleghi architetti verso le corrette procedure per quanto riguarda i progetti che rientrano nel campo del restauro. Quindi un rapporto di collaborazione proprio teso a superare quegli ostacoli, naturalmente non di natura normativa, che magari nel passato si sono presentati tra la pubblica amministrazione e i professionisti. Noi vogliamo incentivare quanto più possibile la collaborazione tra i professionisti e l'ente che io rappresento. In tema di rigenerazione urbana obiettivo comune è quello del recupero dei centri storici anche con interventi di architettura contemporanea, moderna ma che si possa ben inserire in quest'ambito". Soddisfazione è stata espressa dall'architetto Paolo Lo Iacono, presidente dell'Ordine degli Architetti. "Innanzitutto ci sarà una fattiva collaborazione tra gli architetti e la Soprintendenza - ha detto quest'ultimo - una collaborazione che ricercavamo da tempo e che abbraccerà anche la formazione degli architetti. Una formazione più dedicata al recupero, al restauro, soprattutto per poter sfruttare al massimo i fondi comunitari per la rigenerazione urbana, quindi nel ristrutturare i nostri centri storici. Questo è molto importante affinché si finisca di 'mummificare' tutto ciò che era vincolato dalla Soprintendenza e affinché anche gli operatori economici possano rivolgersi con fiducia e con aspettative postive al recupero dei nostri centri urbani".

News Successiva Opportunità di lavoro per 85 giovani, Costa Crociere cerca personale in Sicilia

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews