Riprendono nel nisseno i servizi destinati agli studenti disabili, sospiro di sollievo per le famiglie coinvolte

La "voce dei disabili" esprime grande soddisfazione e auspica che il problema non si ripresenti nuovamente ad inizio del prossimo anno scolastico

Redazione

24 Maggio 2019 16:57

La “voce dei Disabili” esprime grande gioia per la ripresa , a far data del 25 di maggio, come si evince dal comunicato stampa del libero consorzi o di oggi, dei servizi scolastici nelle scuole superiori di secondo grado della provincia di Caltanissetta.Innanzi tutto, nonostante i grandissimi disagi, abbiamo sperimentato come una voce corale può elevarsi ad un’unica sola per rivendicare con forza il diritto allo studio per gli alunni con disabilità.

C’è stata una grande mobilitazione da parte delle famiglie; da parte delle associazioni (IS.PE.D.D. Onlus e noi “ la Voce dei Disabili”, pur non essendo un’associazione ma un gruppo di famiglie che vivono la disabiltà); Il sindaco neo eletto Roberto Gambino, non appena interessato, si è attivato immediatamente, coinvolgendo la prefettura, pur non essendo coinvolto il Comune, ma in quanto rappresentante di un ente locale e dei suoi cittadini che si sono visti lesi nei loro diritti; il commissario straordinario dottoressa Panvini, il risultato è stato quello di avere ottenuto dalla regione una dichiarazione di intenti volta a garantire la prosecuzione dei servizi fino a fine anno scolastico, anche per gli alunni che dovranno sostenere gli esami di stato (licenza media per gli alunni audiolesi e videolesi, con l’insegnante domiciliare pomeridiano; e tutti i maturandi con disabilità delle scuole superiori di secondo grado).

Sappiamo già che il problema tornerà a sussistere già ad inizio anno scolastico 2019/2020, ma noi chiediamo fin d’ora di mettere in atto le strategie correttive per ridurre a zero le disfunzioni del sistema, se fosse necessario anche ricorrendo alla variazione di bilancio, sì da poter destinare in anticipo le somme mancanti e, in tal modo, garantire la copertura finanziaria per tutti i servizi, per tutto l’anno scolastico, senza soluzione di continuità.



