Cronaca 1977

"Riposa in pace sciatuzzu nostru", morta a Cuneo una ragazza di 29 anni originaria di Gela

Debora Di Corrado, figlia di un maresciallo della Guardia di Finanza, è deceduta a soli 29 anni a seguito di un improvviso malore

Redazione

25 Settembre 2019 17:05

Aveva soli 29 anni Debora Di Corrado, la donna originaria di Gela ma residente a Cuneo morta nella sua abitazione di Borgo San Giuseppe. La causa del malore sembra essere stata un’embolia o un aneurisma; solo l’autopsia lo stabilirà con certezza.A dare l’allarme sarebbero stati i genitori, ma purtroppo i tentativi di soccorso e l’intervento del 118 non sono serviti a strapparla dalla morte.

Lo zio di Debora le ha dedicato un post su Facebook: «Debora, cara nipote, la tua prematura morte sta dilaniando dal dolore i cuori di noi familiari e di chi ha avuto la fortuna di conoscerti. L’amore, il vero amore era la tua essenza profonda. Amavi la vita più della tua vita. L’ultimo atto d’amore il tuo viaggio in Perù per andare a trovare la tua amica volontaria del cuore. Adesso, da lassù, prega per noi, per tua sorella e per gli inconsolabili mamma e papà tuoi. Ti vogliamo bene. Riposa in pace ‘sciatuzzo’ nostro».

Debora lascia il padre Carmelo, maresciallo della Guardia di Finanza, la madre Silvia, dipendente della Camera di Commercio, e la sorella Roberta: a dare l'allarme sono stati proprio i genitori. Molto impegnata nel sociale, faceva parte del progetto “Giocs” (“Giovani, Salute e Dintorni”) e in passato aveva anche fatto l'arbitro di pallavolo nei campionati CSI.



