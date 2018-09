Eventi 143

Riparte “Una voce per la Sicilia”, il programma ideato dall'illusionista gelese Emanuele D'Angeli

Il programma verrà trasmesso in prima visione assoluta su una delle Tv più importanti dell’isola, Video Regione e vedrà protagonista una quarantina di cantanti

Redazione

24 Settembre 2018 16:22

Partirà ufficialmente domani alle 21:15 la nuova edizione del programma televisivo "Una Voce per la Sicilia" ideato dall’illusionista gelese Emanuele d’Angeli, che verrà trasmesso in prima visione assoluta su una delle tv più importanti dell’isola, Video Regione canale 16 del digitale.25/26/27/28 settembre, sono questi i giorni in cui vedremo sfidarsi i migliori talenti, nell’ambito canoro, di tutta l’isola.

Quattro puntate, tutte alle 21:15, che vedranno come protagonisti circa 40 cantanti arrivati da ogni angolo dell’isola e tre giudici d’eccezione, Francesco Nicolosi(Violinista, secondo classificato a Italia’s Got Talent di Canale 5), Fabio Lazzara (Vocal coach e vocal trainer per diversi cantanti a Sanremo 2018) e Massimiliano Cona (Chitarrista, autore di musiche per film, sottofondi e pubblicità per RTI del gruppo Mediset e testimonial Yamaha Musica Italia).

Una giuria di tutto rispetto e di massima qualità, a cui spetterà il compito di giudicare le performance dei cantanti, saranno loro a decretare le tre voci siciliane dell'anno, una per ogni categoria:

Junior dai 6 ai 13 anni,

Giovani dai 14 ai 17 anni,

Senior dai 18 anni in sù.

Importantissimi anche i premi di quest’anno, come la produzione di un brano inedito per la categoria giovani, messo a disposizione da “Kroma Production” partner del programma televisivo di questa edizione, il vincitore della categoria junior, invece, approda nel Salento con accesso gratuito al “convegno internazionale della musica e della voce” dove saranno presenti i produttori di molte case discografiche e direttori d’orchestra come il maestro Peppe Vessicchio, per la categoria senior, la produzione di una cover che verrà distribuita in tutti i digital store, messa a disposizione dalla “Flai Records” con la possibilità di un contratto discografico di un anno.

Non mancheranno gli ospiti ad ogni puntata, nella prima, Donato Tommasi vincitore della passata edizione, che presenterà per la prima volta in tv il suo inedito “Cade”, nella seconda puntata il violinista Francesco Nicolosi che suonerà uno dei suoi brani più coinvolgenti, “La Czarda”, nella terza, momenti di magia con l’illusionista Emanuele d’Angeli che cercherà di sezionare in 3 parti una delle sue parti del corpo, nella quarta ed ultima puntata, invece, spazio a Bernadette che presenterà un assolo di danza.

Dunque un programma tv che ogni anno punta sempre più in alto, uno dei pochi talent televisivi in Sicilia dedicato solo a giovani cantanti che rappresenta l’innovazione nell’ambito televisivo regionale grazie anche alla dinamicità del format e ad una regia televisiva moderna e d’impatto.

“Stiamo già lavorando alla prossima edizione, la quinta” dice d’Angeli, direttore artistico dello stesso programma, “dal prossimo anno apriremo i casting a cantanti provenienti da tutta Italia, abbiamo già delle date fissate in Lombardia, Lazio, Puglia, Calabria e Sicilia”

Dunque l’appuntamento è rinnovato in tv per il 25/26/27/28 Settembre alle 21:15 su Video Regione canale 16 in Sicilia, sul 619 in Lazio, sul 608 in Calabria ed anche a Malta, ed in contemporanea sulla pagina facebook “Una Voce per la Sicilia”



