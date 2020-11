Attualita 214

Riparte a Gela il mercato settimanale: effettuati controlli su bancarelle e rispetto delle norme anti-covid

Il mercato settimanale del martedì questa mattina è tornato operativo, con tutte le limitazioni e tutti i controlli del caso

Redazione

10 Novembre 2020 12:34

Riapre a Gela il mercato del martedì con tutte le limitazioni e tutti i controlli del caso, predisposti dal Comune in sinergia con gli ambulanti e le associazioni di volontariato.Il vicesindaco Terenziano Di Stefano si è recato sul posto di primo mattino per controllare che le operazioni di entrata e uscita e di permanenza dei cittadini all'interno dell'area mercatale si svolgessero senza creare situazioni di pericolo e, per fortuna, così è stato. In questo modo, gli ambulanti sono potuti tornare a lavoro e i gelesi hanno potuto fruire di un servizio importante, nel pieno rispetto delle norme anticontagio.

Del resto, come ribabito più volte, la zona arancione non prevede la sospensione dei mercati e nessun altro comune limitrofo a Gela ha adottato lo stesso provvedimento che, legittimamente, il Sindaco Lucio Greco, preoccupato per l'andamento del contagio in città, ha voluto due settimane fa, stoppando lo svolgimento del mercato in attesa di conoscere i contenuti dei nuovi DPCM.

“Questa mattina tutto è andato bene. Posso testimoniare – dichiara Di Stefano - che non si sono creati assembramenti, che la gente era distanziata e nessuno era senza mascherina. L'igienizzante era praticamente ovunque e i volontari dell'associazione nazionale Carabinieri, della Trinacria Emergency e della Santa Lucia Soccorso hanno fatto un gran lavoro di controllo e sensibilizzazione, per questo li voglio ringraziare a nome di tutti. Sul posto si è recata anche la commissione allo Sviluppo Economico che ha solo fatto notare come la distanza tra le bancarelle non fosse sufficiente, pertanto già da martedì prossimo faremo in modo di ovviare anche a questo problema”.



Riapre a Gela il mercato del martedì con tutte le limitazioni e tutti i controlli del caso, predisposti dal Comune in sinergia con gli ambulanti e le associazioni di volontariato.Il vicesindaco Terenziano Di Stefano si è recato sul posto di primo mattino per controllare che le operazioni di entrata e uscita e di permanenza dei cittadini all'interno dell'area mercatale si svolgessero senza creare situazioni di pericolo e, per fortuna, così è stato. In questo modo, gli ambulanti sono potuti tornare a lavoro e i gelesi hanno potuto fruire di un servizio importante, nel pieno rispetto delle norme anticontagio.

Del resto, come ribabito più volte, la zona arancione non prevede la sospensione dei mercati e nessun altro comune limitrofo a Gela ha adottato lo stesso provvedimento che, legittimamente, il Sindaco Lucio Greco, preoccupato per l'andamento del contagio in città, ha voluto due settimane fa, stoppando lo svolgimento del mercato in attesa di conoscere i contenuti dei nuovi DPCM.

“Questa mattina tutto è andato bene. Posso testimoniare – dichiara Di Stefano - che non si sono creati assembramenti, che la gente era distanziata e nessuno era senza mascherina. L'igienizzante era praticamente ovunque e i volontari dell'associazione nazionale Carabinieri, della Trinacria Emergency e della Santa Lucia Soccorso hanno fatto un gran lavoro di controllo e sensibilizzazione, per questo li voglio ringraziare a nome di tutti. Sul posto si è recata anche la commissione allo Sviluppo Economico che ha solo fatto notare come la distanza tra le bancarelle non fosse sufficiente, pertanto già da martedì prossimo faremo in modo di ovviare anche a questo problema”.



News Successiva Gela, approvata la graduatoria per i buoni scuola: accolte 973 domande. Disponibili 210mila euro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare