Eventi 339

Riparte a Caltanissetta l'Estate nissena: appuntamento il 14 luglio al teatro Oasi della Cultura

Lo spettacolo che aprirà quest’estate nissena del dopo Covid è una commedia comica. La direzione artistica curata da Giuseppe Speciale

Redazione

11 Luglio 2020 11:23

Parte l’Estate Nissena 2020 al Teatro Oasi della Cultura con la direzione artistica di Giuseppe Speciale.

1* spettacolo martedì 14 luglio ore 21,00 già soldout. Replica mercoledì 15 luglio ore 21,00.

Lo spettacolo che aprirà quest’estate nissena del dopo COVID è una commedia comica. E non poteva essere diversamente per far ripartire le manifestazioni estive a Caltanissetta. Siamo convinti dice Giuseppe Speciale che la gente dopo la paura pian pianino vuole uscire da casa. Vuole riappropriarsi degli spazi e i dei luoghi che abitualmente frequentava prima della pandemia. Desidera distrarsi. Con le dovute cautele e precauzioni vuole incontrare gli amici e perché no, passare un paio d’ore in compagnia magari ridendo e rilassandosi guardando uno spettacolo teatrale. Ecco, i nostri 9 appuntamenti, tutti targati Teatro Stabile Nisseno, vanno esattamente in questa direzione. Perché dopo aver pensato alla pancia, bisogna pensare all’anima e alla mente.

“La Vita è una commedia” racconta uno spaccato di vita familiare. Una famiglia come tante. Marito disoccupato. Moglie che lavora in un’impresa di pulizia. Figlia schiava dei social. Si vive di espedienti ed ogni occasione è buona per cercare di arrivare al fatidico fine mese. Uno spaccato di vita quotidiana con tante, tantissime risate e comicità. Com’è nella tradizione e nel DNA del Teatro Stabile Nisseno.

Cast : Giovanni Speciale, Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso, Giuseppe Minnella, Raimondo Coniglio.

Datore luci Davide Lavalle, tecnico audio Angelo Rizza.

Ticket e stuzzicheria 7 euro. Info: 0934/570449-340/9790959.

Parte l’Estate Nissena 2020 al Teatro Oasi della Cultura con la direzione artistica di Giuseppe Speciale.

1* spettacolo martedì 14 luglio ore 21,00 già soldout. Replica mercoledì 15 luglio ore 21,00.

Lo spettacolo che aprirà quest’estate nissena del dopo COVID è una commedia comica. E non poteva essere diversamente per far ripartire le manifestazioni estive a Caltanissetta. Siamo convinti dice Giuseppe Speciale che la gente dopo la paura pian pianino vuole uscire da casa. Vuole riappropriarsi degli spazi e i dei luoghi che abitualmente frequentava prima della pandemia. Desidera distrarsi. Con le dovute cautele e precauzioni vuole incontrare gli amici e perché no, passare un paio d’ore in compagnia magari ridendo e rilassandosi guardando uno spettacolo teatrale. Ecco, i nostri 9 appuntamenti, tutti targati Teatro Stabile Nisseno, vanno esattamente in questa direzione. Perché dopo aver pensato alla pancia, bisogna pensare all’anima e alla mente.

“La Vita è una commedia” racconta uno spaccato di vita familiare. Una famiglia come tante. Marito disoccupato. Moglie che lavora in un’impresa di pulizia. Figlia schiava dei social. Si vive di espedienti ed ogni occasione è buona per cercare di arrivare al fatidico fine mese. Uno spaccato di vita quotidiana con tante, tantissime risate e comicità. Com’è nella tradizione e nel DNA del Teatro Stabile Nisseno.

Cast : Giovanni Speciale, Giuseppe Speciale, Salvina Fama, Ilaria Giammusso, Giuseppe Minnella, Raimondo Coniglio.

Datore luci Davide Lavalle, tecnico audio Angelo Rizza.

Ticket e stuzzicheria 7 euro. Info: 0934/570449-340/9790959.

News Successiva Superenalotto, centrato un 6 da quasi 60 milioni con una schedina da 3 euro

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare