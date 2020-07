Cronaca 339

Ripara un'antenna e rimane folgorato, cinquantaduenne muore a Sferracavallo

La vittima è Massimo Di Grazia. L'uomo stava sistemando il cavo dell'impianto quando ha toccato un filo elettrico ed è rimasto folgorato

Redazione

05 Luglio 2020 17:07

Un cinquantaduenne è morto a Sferracavallo mentre stava riparando l'antenna nella sua abitazione in via Dammuso. Secondo la ricostruzione, l'uomo, Massimo Di Grazia, mentre stava sistemando il cavo dell’impianto, ha toccato un filo elettrico ed è rimasto folgorato.Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del 60enne e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione.

Gli agenti della polizia stanno conducendo le indagini per cercare di ricostruire quanto avvenuto.





Un cinquantaduenne è morto a Sferracavallo mentre stava riparando l'antenna nella sua abitazione in via Dammuso. Secondo la ricostruzione, l'uomo, Massimo Di Grazia, mentre stava sistemando il cavo dell’impianto, ha toccato un filo elettrico ed è rimasto folgorato.Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso del 60enne e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'abitazione.

Gli agenti della polizia stanno conducendo le indagini per cercare di ricostruire quanto avvenuto.





News Successiva Cade sul peschereccio e batte la testa: marittimo trasportato in elicottero al Sant'Elia di Caltanissetta

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare