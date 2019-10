Attualita 108

Rinnovo delle Rsu Telecontact Caltanissetta e Enna: la Uilcom si conferma il secondo sindacato all'interno dell'azienda

La Uilcom, ha ottenuto 98 preferenze con una percentuale pari al 32 per cento. La Telecontact è una società del gruppo Telecom

Redazione

03 Ottobre 2019 21:10

Con la giornata del 2 ottobre si è conclusa la lunga tornata elettorale per il rinnovo delle Rappresentanze Sindacali all’interno di Telecontact Center, Società di Telecomunicazioni del Gruppo Telecom.Il dato principale emerso dalla consultazione è stata la grande partecipazione delle lavoratrici e dei Lavoratori con 356 votanti che hanno premiato con il loro voto le organizzazioni confederali con oltre il 90% di consensi.

La UILCOM ha ottenuto 98 preferenze con una percentuale pari al 32% che la conferma seconda Organizzazione all’interno di TCC, al centro del sindacato confederale. Un risultato importante che premia l’Organizzazione, ma soprattutto il grande lavoro svolto a tutti i livelli da attivisti, rappresentanti di lista, simpatizzanti e candidati tutti fino ad arrivare alle strutture territoriali.

Un risultato che conferma i dati positivi e crescenti di consenso alla UILCOM-UIL già registrati in occasione delle scorse elezioni in TIM, che ci vede protagonisti nelle scelte dei Lavoratori/trici come sindacato riformista in grado di rappresentare con forza i loro interessi ed i loro diritti.

La Segreteria Territoriale coglie l’occasione per ringraziare tutte le Lavoratrici ed i Lavoratori per la fiducia ed il consenso accordato alle nostre Candidate/i ed alla UILCOM che rappresenta per noi motivo di grande responsabilità e rinnovato orgoglio per proseguire nel nostro cammino sindacale nel solco dei valori della UIL.

Ne dà notizia il segretario generale Sergio Massimo Profeta



