Rilancio dell'azione amministrativa, il sindaco di Gela pronto ad avviare un ciclo di incontri

Il primo cittadino, alle prese con una crisi della maggioranza, ha annunciato che avvierà un confronto con le forze politiche che lo hanno sostenuto

Redazione

21 Giugno 2020 18:03

“A poco più di un anno dalle elezioni che mi hanno visto diventare il Sindaco di questa città, credo sia arrivato il momento di tracciare un primo bilancio e fare il punto della situazione, al fine di capire quali possano essere le modalità più giuste per un rilancio globale dell'attività amministrativa. E' mia intenzione avviare un confronto con tutte le forze politiche che mi hanno sostenuto in questi 12 mesi e, prima ancora, in campagna elettorale, perchè hanno creduto e credono ancora oggi in un progetto valido, concreto e serio”.Così il primo cittadino di Gela, Lucio Greco, che, per questa ragione, già dalla prossima settimana inizierà un ciclo di incontri. “Spero che ciò possa servire a serrare le fila, - continua - a ritrovare lo spirito di squadra laddove si sia perso e a ripartire con nuovo slancio ed entusiasmo, perchè i problemi da affrontare sono tanti e i cittadini aspettano, e meritano, risposte. Penso all'emergenza idrica in primis, per la quale ci stiamo già impegnando insieme a tutti gli enti preposti, penso all'ambiente, ai rifiuti e alla viabilità, penso alle classi sociali più deboli, alla sanità e ai minori, nonché alla ripartenza necessaria dopo un lungo periodo di stasi dovuto all'emergenza Coronavirus. Per usare un gergo caro agli amanti della Formula 1, - conclude Greco - ritengo sia il momento di un Pit&Stop, per ripartire al meglio e con più velocità. Non starò qui a dire che abbiamo ereditato problemi dal passato di cui non abbiamo colpa, alla città questo non serve, preferisco dire che sono a disposizione, per guardare al futuro e cercare di risolvere il risolvibile insieme a chi vorrà starmi accanto e collaborare”.



