Rilancio del centro storico di Gela: incontro in municipio tra il vicesindaco e i commercianti

Nel corso della riunione si è discusso delle problematiche legate alla sicurezza, viabilità. decoro urbano e Ztl

Redazione

20 Settembre 2019 13:47

Una delegazione di commercianti è stata ricevuta, ieri pomeriggio, in Municipio dal vicesindaco Terenziano Di Stefano alla presenza delle Commissioni Sviluppo economico ed Urbanistica. Nel corso dell’incontro si è discusso delle problematiche legate alla sicurezza, alla viabilità, al decoro urbano ed un accenno è stato posto anche alla gestione della Ztl nel centro storico cittadino. Sono state, inoltre, avanzate diverse proposte per migliorare anche l’aspetto urbano, oltre che quello logistico. L’incontro è stato anche occasione per approntare le prime proposte ed idee per la realizzazione di manifestazioni ed eventi in occasione delle festività e di attuare una programmazione per offrire nuove opportunità e servizi per il rilancio delle attività economiche cittadine in piena collaborazione tra il Comune ed i privati. All’incontro hanno presenziato

il presidente di Fipe Armando Grimaldi, i delegati di Ascom Confcommercio, Ennio Greco e Rocco D’Arma, il presidente di ConfArtigianato Antonio Ruvio, i rappresentanti del Consorzio Gela Centro. L’Amministrazione ha espresso apertura e massima disponibilità a tendere una mano agli esercenti e rispondere in tempi celeri alle loro richieste. Dopo lo scambio di idee, l’incontro è stato aggiornato all’8 ottobre per discutere sulla fattibilità delle iniziative da intraprendere.

