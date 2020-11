Attualita 145

Rifiuti, la Ecos annuncia tagli al personale nei comuni di Riesi e Butera: si rompono le trattative con i sindacati

La Ecos gestirà il servizio di raccolta dei rifiuti. Ha convocato i sindacati e annunciato tagli occupazionali

Redazione

24 Novembre 2020 20:33

E’ subito scontro tra la Ecos srl, l’azienda che si occuperà della raccolta dei rifiuti solidi urbani nei Comuni di Riesi e Butera e i sindacati Fit – Cisl e Snalv Confsal, rappresentati rispettivamente da Mario Stagno e Manuel Bonaffini. L’azienda, ha infatti convocato un incontro nel corso del quale ha annunciato tagli al personale. Tagli che i sindacati considerano ingiustificati. L’incontro si è quindi concluso con un nulla di fatto, registrando l’abbandono del tavolo da parte dei sindacati.I sindacati hanno quindi chiesto un incontro al Centro per l’Impiego di Caltanissetta, per l’apertura di un apposito tavolo di concertazione sindacale avente ad oggetto l’esperimento delle procedure di cambio appalto per lo svolgimento del servizio di raccolta di rifiuti solidi urbani nei comuni sopra citati e che prevede la nuova assunzione dei lavoratori tutti, già occupati, dalla uscente Tekra Srl, in capo alla nuova aggiudicataria Ecos Srl.

I sindacati hanno rilevato la mancata osservanza, da parte della Ecos Srl, delle procedure dettate dal vigente Ccnl di Settore Fise Ambiente che prevede, espressamente: l’occupazione di tutti i lavoratori incardinati nel precedente appalto che abbiano un’anzianità di servizio di almeno 240 giornate lavorative; la preventiva comunicazione scritta dell’aggiudicazione ufficiale conseguita dalla Ecos Srl inoltrata anche alle rappresentanze sindacali nella articolazione prevista dallo stesso Ccnl e la ulteriore comunicazione, anch’essa dovuta alle rappresentanze sindacali, della richiesta alla ditta cessante dell’elenco completo di tutti i lavoratori impegnati sull’appalto cessato.



