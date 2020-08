89

Rifiuti organici, per risparmiare e ridurre i disagi il Comune di Gela punta sul compostaggio

Le utenze sia domestiche che commerciali, che abbiano la disponibilità di un giardino, sono invitate a farlo

20 Agosto 2020

“Vogliamo puntare sull'incentivazione del compostaggio domestico volontario dei rifiuti organici, in modo da ridurre la quantità di umido da conferire nelle piattaforme, quasi sature in Sicilia con i problemi di raccolta e conferimento che tutti conosciamo. Se i gelesi ci verranno incontro, sarà possibile ridurre i disagi e generare benefici ambientali ed economici. L'Ente risparmierà sui costi dovuti per il conferimento della frazione organica presso gli impianti di compostaggio e il cittadino avrà riconosciuta la riduzione del 30% sui tributi TARI”.Lo affermano il Sindaco Lucio Greco e la dirigente del settore Ambiente e Decoro Urbano, ing. Grazia Cosentino, che stanno cercando di individuare una soluzione immediata e a costo zero per le casse del Comune per superare il grave problema del mancato ritiro dell'umido correttamente differenziato. Non un ordine, naturalmente, ma un invito, che, se accolto, in poco tempo permetterebbe di ridurre il disagio e di alleggerire il servizio pubblico, che non sarebbe più chiamato a smaltire, tra le altre cose, rifiuti di cucina, sfalci e potature.

“Le utenze, sia domestiche che commerciali, che abbiano la disponibilità di un giardino, di un orto o di un terreno idoneo allo svolgimento dell'auto-compostaggio sono chiamate a farlo e a provvedere al compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani sul posto” scrivono il primo cittadino e la dirigente Cosentino, che ricordano come dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze da riutilizzare per nutrire il proprio orto o giardino. Per praticare l'auto-compostaggio i cittadini dovranno utilizzare l'idonea compostiera e comunicare al Settore Tributi del Comune di Gela l’acquisto di una compostiera domestica oppure, qualora ne fossero già in possesso, l'avvio della pratica del compostaggio domestico, condizione necessaria affinchè possa essere riconosciuta ed applicata la riduzione del 30% nel pagamento della TARI.



