Attualita 279

Rifiuti, la Srr approva il bilancio del 2017: la società gestisce la zona nord della provincia di Caltanissetta

A darne notizia è l'amministratore unico avvocato Giuseppe Panebianco che ha illustrato le linee di condotta seguite nel corso del 2017 e gli obiettivi per gli anni successivi

Redazione

24 Settembre 2020 20:49

In data 18 settembre 2020 il socio unico "Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti A.T.O. n. 3 Caltanissetta Provincia nord" nella persona del suo legale rappresentante il dott. Giuseppe Sebastiano Catania nonché sindaco di Mussomeli. ha approvato il bilancio al 31/12/2017 della società S.R.R. Servizi ed impianti srl che gestisce il servizio di raccolta rifiuti nella parte nord della provincia di Caltanissetta. A darne notizia è l'amministratore unico avvocato Giuseppe Panebianco il quale dopo la lettura della relazione del sindaco revisore per il bilancio dott.ssa Dibartolo Alessandra, ha illustrato le linee di condotta seguite nel corso del 2017 e gli obiettivi per gli anni successivi e dopo un proficuo confronto con i professionisti presenti ha posto in votazione l'approvazione del bilancio.





