Rifiuti indifferenziati, cambiano a Caltanissetta gli orari per il conferimento: sanzioni per i trasgressori

Lo annuncia il sindaco Roberto Gambini. Sarà possibile conferire i rifiuti dalle 18.30 alle 6

Redazione

01 Giugno 2019 10:29

Il sindaco di Caltanissetta, con un post pubblicato su Facebook informa i cittadini che da oggi cambierà l'orario della raccolta dei rifiuti indifferenziati. Non più consentita dalle 16. 30, ma sarà possibile conferire i rifiuti indifferenziati dalle 18. 30 alle 6. 00 del mattino. In caso di violazione degli orari indicati, i trasgressori potranno incorrere in sanzioni.

