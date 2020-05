Politica 568

Rifiuti dati alle fiamme alla Provvidenza, Aiello attacca: "Amministrazione comunale responsabile morale dei danni"

Oscar Aiello, presentando un’altra Interrogazione, ha chiesto l’elenco dei provvedimenti adottati dal Sindaco dopo le segnalazioni per evitare ciò che continua ad accadere alla Provvidenza

Redazione

12 Maggio 2020 10:41

“L’Amministrazione Comunale è responsabile morale di quanto accade alla Provvidenza” - così il Consigliere Comunale Oscar Aiello interviene a seguito dell’incendio scoppiato ieri sera nei pressi della Chiesa Santa Maria della Provvidenza.“Con l’Interrogazione prot.n.13969 del 10/02/2020, con segnalazioni verbali e con telefonate senza risposte – fa sapere il Consigliere della Lega Aiello– avevo portato a conoscenza dell’Amministrazione Comunale di quanto continua puntualmente ad accadere alle spalle della Chiesa della Provvidenza. Sindaco ed Assessori non possono non sapere che la Provvidenza è una bomba ad orologeria pronta ad esplodere. Oltre alla pericolosa discarica abusiva, che la scorsa notte è stata data al fuoco, in quella zona continuano a verificarsi assembramenti continui di persone, di notte e di giorno. L’atteggiamento omissivo fa dell’Amministrazione Comunale complice morale di quanto accade” – conclude Oscar Aiello, che presentando un’altra Interrogazione ha chiesto l’elenco dei provvedimenti adottati dal Sindaco dopo le segnalazioni per evitare ciò che continua ad accadere alla Provvidenza”. (Foto Archivio)



