Rifiuti conferiti fuori orario a Caltanissetta: nuovi controlli e multe a raffica

Alcuni cittadini, ritenendosi al riparo da occhi indiscreti, gettano fuori dai cassonetti e in orari non consentiti sacchetti di spazzatura senza rispettare la differenziata

Redazione

19 Marzo 2019 15:05

Giro di vite per chi ostina ancora a non rispettare le ordinanze in materia di conferimento di rifiuti e e degli orari di riferimento. I controlli della polizia municipale anche con il supporto di apparecchiature sofisticate stanno producendo una raffica di multe ai danni di cittadini i quali, ritenendosi al riparo da occhi indiscreti, gettano fuori dai cassonetti e in orari non consentiti sacchetti di spazzatura senza rispettare la differenziata.E' una lotta senza quartiere e la polizia municipale può contare prevalentemente sull'apporto delle fotocamere piazzate in punti strategici della periferia che si stanno rivelando utilissime per scoprire chi trasforma strade pubbliche in grandi immondezzai E stanno fioccando le multe.

La polizia municipale ieri ha notificato altri verbali a carico di altrettante persone immortalate dalle apparecchiature mentre gettavano rifiuti fuori dai contenitori.

L'articolo di Stefano Gallo nell'edizione della Sicilia Orientale del Giornale di Sicilia



