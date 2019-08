34

Rifiuti, aumentano a Gela i cumuli di spazzatura. L'amministrazione: più controlli con telecamere

Il sindaco Lucio Greco e l'assessore all'Ambiente Robilatte hanno annunciato pugno duro con tutti, tolleranza zero e pietà per nessuno

Redazione

20 Agosto 2019 16:20

L’amministrazione comunale di Gela, dichiara guerra a chi getta i rifiuti fuori dagli orari consentiti e annuncia pesanti sanzioni e controlli. “In città – hanno dichiarato il sindaco Lucio Greco e l’assessore all’Ambiente Grazia Robilatte – verranno installate altre telecamere che andranno ad aggiungersi a quelle che già ci sono. I nastri verranno poi visionati per tentare di individuare coloro che sporcano la città. Verrà anche costituito un gruppo interforze composto da vigili urbani e persone dell’assessorato all’Ambiente e della Tekra, proprio per scoraggiare questi comportamenti scorretti”. Tutto questo perché i cumuli sono in aumento. Nel mese di giugno sono stati elevati sei verbali, mentre a luglio 24. Numero troppo esigui rispetto al fatto che il problema ha dimensioni ben più rilevanti. “Pugno duro, tolleranza zero e pietà per nessuno – ha affermato Greco - non solo nei confronti dei cittadini ma anche degli esercizi commerciali e delle attività che operano nel settore della ristorazione. Se sarà necessario saranno sanzionati anche loro”.

