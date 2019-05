Cronaca 99

Riesi, tre giovani sorpresi in auto dai carabinieri con un etto di hashish

La perquisizione è stata estesa anche alle loro abitazioni dove è stato rinvenuto tutto il materiale necessario per la pesatura e il taglio

Redazione

31 Maggio 2019 12:44

Nella serata del 30 maggio 2019, nel corso dei servizi per il controllo del territorio, la repressione dei reati contro il patrimonio e lo spaccio di sostanze stupefacenti, i militari del Comando Stazione Carabinieri di Riesi hanno proceduto al controllo di un veicolo con tre giovani a bordo. Vedendo il nervosismo dei tre ragazzi i Carabinieri hanno eseguito delle perquisizioni personali estendendole anche al veicolo, rinvenendo oltre un etto di hashish. La perquisizione è stata estesa anche alle loro abitazioni dove è stato rinvenuto tutto il materiale necessario per la pesatura e il taglio. A seguito di ciò i tre giovani, P.V. di anni 24, R.G. di anni 21 e C.G. di anni 20, tutti di Riesi, sono stati tratti in arresto per detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Dopo le formalità di rito i tre sono stati posti a disposizione della Procura della Repubblica di Caltanissetta in attesa di giudizio.



In auto con oltre un etto di hashish, arrestati tre giovani riesini per detenzione e spaccio di stupefacenti

