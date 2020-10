Cronaca 492

Riesi, rapinatori armati assaltano distributore e si fanno consegnare 500 euro

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Riesi che indagano sull’accaduto

Redazione

30 Ottobre 2020 09:19

Rapina al distributore Agip di Riesi ieri mattina a Riesi verso mezzogiorno due malviventi con volto travisato hanno rapinato il distributore di benzina Agip di via Don Bosco. I rapinatori, uno dei quali armato di pistola, si sono fatti consegnare da un dipendente dell’attività commerciale la somma in contanti di circa 500 euro per poi darsi alla fuga a piedi e dileguarsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Riesi che indagano sull’accaduto.

