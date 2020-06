Cronaca 745

Riesi, pugni e calci alla moglie davanti alle figlie: arrestato un 44enne per maltrattamenti

Quando i carabinieri sono intervenuti, la donna era ancora impaurita e rifiutava le cure mediche. Ciò nonostante è intervenuto il personale del 118

Ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, la pattuglia della Stazione CC di Riesi (CL) interveniva all’interno di un’abitazione a seguito della telefonata al 112 di una donna che riferiva che una sua amica stava subendo violenze da parte del marito.I militari, giunti immediatamente sul posto, sentivano delle urla provenire dall’interno dell’appartamento indicato nella telefonata e, una volta entrati, trovavano una coppia di rumeni intenta a litigare verbalmente, e notavano che la donna era molto impaurita e presentava evidenti tumefazioni sotto entrambe le orbite oculari. Nell’immediatezza la donna dichiarava di essere stata appena picchiata e malmenata dal marito, ma che non era sua intenzione né farsi curare e refertare, né tantomeno sporgere querela nei confronti dello stesso, per timore di ritorsioni sia nei suoi confronti che nei confronti delle sue figlie, avute da una precedente relazione.

I Carabinieri, nonostante la richiesta, facevano intervenire personale del 118, che la medicava sul posto, poiché la stessa rifiutava categoricamente il trasporto presso l’ospedale.

A seguito di ulteriori accertamenti emergeva che la donna da tempo subiva violenze e minacce da parte del marito, anche alla presenza delle sue figlie.

Alla luce di quanto accaduto l’uomo, 44enne rumeno residente a Riesi, veniva portato in caserma ed arrestato in flagranza del reato di maltrattamenti in famiglia e, al termine delle formalità, associato presso la casa circondariale di Caltanissetta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.



