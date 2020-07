Cronaca 406

Riesi, piantagione di marijuana nascosta dietro una roccia: 31enne finisce nei guai

La piantagione è stata rinvenuta in contrada Margio-Capreria ed era corredata da un impianto idrico

Redazione

04 Luglio 2020 16:18

Pochi giorni fa, i Carabinieri della Stazione di Riesi, alle dipendenze del Reparto Territoriale di Gela, hanno arrestato un giovane, D.P. cl’89, residente in Riesi, colto in flagranza del reato di coltivazione di sostanza stupefacente.Il ragazzo è stato contattato dai Carabinieri quando, nel corso di un servizio predisposto finalizzato al controllo delle aree rurali, gli stessi avevano rinvenuto, ben occultata da un costone di roccia, in un fondo di sua proprietà in Contrada Margio-Capreria, una piantagione disposta su 4 filari, corredata da opportuno impianto idrico, per un totale di 46 piante alte quasi due metri. Lo stesso, confermando la proprietà del fondo terriero, ha addotto giustificazioni poco credibili in merito alla presenza della piantagione, venendo quindi condotto in caserma per le formalità di rito, a seguito delle quali veniva posto in stato d’arresto e condotto ai domiciliari. All’esito della convalida il gip presso il Tribunale di Caltanissetta ha disposto la misura dell’obbligo di firma.



