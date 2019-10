Cronaca 429

Riesi, operaio della Tekra si trancia un dito mentre svuota un cassonetto. La Cgil: "Pochi mezzi a disposizione"

Ennesimo incidente sul lavoro che coinvolge un operatore ecologico della ditta che si occupa della gestione e raccolta dei rifiuti

Redazione

05 Ottobre 2019 16:55

I rappresentanti della Cgil Funzione pubblica, Paolo Anzaldi e Rosanna Moncada, esprimono solidarietà al lavoratore operatore ecologico, dipendente della ditta Tekra in servizio presso il cantiere di Riesi che nella giornata di sabato 5 ottobre ha subito un grave infortunio sul lavoro tranciandosi parzialmente un dito della mano mentre svuotava un cassonetto. Ci ritroviamo purtroppo dinnanzi all’ennesimo incidente sul lavoro che coinvolge un lavoratore mentre espleta il proprio servizio Come Cgil Funzione Pubblica abbiamo più volte chiesto alla ditta Tekra di fissare un tavolo di confronto per affrontare le problematiche rappresentate dai lavoratori che operano nei cantieri della zona Sud del territorio di Caltanissetta. L’ultima nota risale al 30 agosto 2019 con la quale abbiamo riferito le criticità legate all’organizzazione del lavoro a causa di una carente disponibilità dei mezzi usati per la raccolta dei rifiuti e dalla presenza di risorse umane in termini lavorativi insufficienti che determinano un notevole sovraccarico di lavoro a scapito della resa del servizio e soprattutto a scapito della sicurezza dei lavoratori. Avevamo anche chiesto il coinvolgimento delle Amministrazioni Locali poiché si tratta di un servizio particolarmente importante che ha ricadute sulla collettività e sul territorio di ciascuna Amministrazione. Da allora nessun riscontro ed oggi dobbiamo assistere a un grave episodio a danno di un lavoratore che probabilmente se non sicuramente poteva essere evitato. L’ Igiene Ambientale è un settore ad alto rischio; in tutto il territorio nazionale oltre 10 mila lavoratori sono colpiti da un incidente sul lavoro di cui circa 8.500 nella raccolta e più di 500 i casi di malattia professionale. L’attenzione ai temi ambientali e alle pratiche di riciclo ha cambiato il lavoro della raccolta eppure non vi è la stessa attenzione sui temi della sicurezza e della salute, sulla qualità del lavoro svolto. Un fenomeno preoccupante che esige seri e concreti investimenti nel settore per garantire più tutele e risorse per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

I rappresentanti della Cgil Funzione pubblica, Paolo Anzaldi e Rosanna Moncada, esprimono solidarietà al lavoratore operatore ecologico, dipendente della ditta Tekra in servizio presso il cantiere di Riesi che nella giornata di sabato 5 ottobre ha subito un grave infortunio sul lavoro tranciandosi parzialmente un dito della mano mentre svuotava un cassonetto. Ci ritroviamo purtroppo dinnanzi all’ennesimo incidente sul lavoro che coinvolge un lavoratore mentre espleta il proprio servizio Come Cgil Funzione Pubblica abbiamo più volte chiesto alla ditta Tekra di fissare un tavolo di confronto per affrontare le problematiche rappresentate dai lavoratori che operano nei cantieri della zona Sud del territorio di Caltanissetta. L’ultima nota risale al 30 agosto 2019 con la quale abbiamo riferito le criticità legate all’organizzazione del lavoro a causa di una carente disponibilità dei mezzi usati per la raccolta dei rifiuti e dalla presenza di risorse umane in termini lavorativi insufficienti che determinano un notevole sovraccarico di lavoro a scapito della resa del servizio e soprattutto a scapito della sicurezza dei lavoratori. Avevamo anche chiesto il coinvolgimento delle Amministrazioni Locali poiché si tratta di un servizio particolarmente importante che ha ricadute sulla collettività e sul territorio di ciascuna Amministrazione. Da allora nessun riscontro ed oggi dobbiamo assistere a un grave episodio a danno di un lavoratore che probabilmente se non sicuramente poteva essere evitato. L’ Igiene Ambientale è un settore ad alto rischio; in tutto il territorio nazionale oltre 10 mila lavoratori sono colpiti da un incidente sul lavoro di cui circa 8.500 nella raccolta e più di 500 i casi di malattia professionale. L’attenzione ai temi ambientali e alle pratiche di riciclo ha cambiato il lavoro della raccolta eppure non vi è la stessa attenzione sui temi della sicurezza e della salute, sulla qualità del lavoro svolto. Un fenomeno preoccupante che esige seri e concreti investimenti nel settore per garantire più tutele e risorse per le lavoratrici e i lavoratori coinvolti.

News Successiva Scoperta a Riesi una maxi piantagione di marijuana: al posto di un vigneto c'erano 3.600 piante di canapa indiana

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews