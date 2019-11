176

Riesi, molestava la figlia adottiva: artigiano condannato a 5 anni e 6 mesi. A denunciarlo è stata la ragazza

Confermata in appello, con il rito abbreviato, la condanna emessa in appello. L'uomo era accusato di violenza sessuale

Redazione

29 Novembre 2019 15:08

Condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per aver tentato di molestare la figlia adottiva minorenne. Confermata in appello con il rito abbreviato, la sentenza per un artigiano cinquantaduenne di Riesi accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e simulazione di reato.La ragazza lo aveva denunciato accusandolo di attenzioni troppo insistenti particolari ma poi aveva ritrattato sostenendo di essersi inventata tutto per ripicca. Ma adesso, in aula, è tornata nuovamente a puntare il dito contro il genitore.(Vincenzo Falci, Gds)



Condannato a 5 anni e 6 mesi di reclusione per aver tentato di molestare la figlia adottiva minorenne. Confermata in appello con il rito abbreviato, la sentenza per un artigiano cinquantaduenne di Riesi accusato di violenza sessuale, maltrattamenti e simulazione di reato.La ragazza lo aveva denunciato accusandolo di attenzioni troppo insistenti particolari ma poi aveva ritrattato sostenendo di essersi inventata tutto per ripicca. Ma adesso, in aula, è tornata nuovamente a puntare il dito contro il genitore.(Vincenzo Falci, Gds)



News Successiva Mafia, pizzo e droga: la procura di Caltanissetta chiede il processo per 21 indagati. Appartengono al mandamento di Mussomeli

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare