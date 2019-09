Cronaca 665

Riesi, massacra di botte gli anziani genitori al culmine dell'ennesima lite: fermato dai carabinieri

Un riesino, dopo una discussione con i suoi genitori, li ha aggrediti violentemente. I carabinieri hanno scongiurato il peggio

Redazione

12 Settembre 2019 17:02

Un uomo di Riesi, al culmine dell’ennesima lite con gli anziani genitori, li ha massacrati di botte. Solo l’arrivo dei carabinieri, avvertiti da alcuni vicini di casa che sentivano le urla provenienti dall’abitazione in cui si è verificata la furiosa e violenta lite, in via salita San Giuseppe, ha scongiurato il peggio. L’aggressore è stato immobilizzato e trasferito in caserma. Attualmente è in stato di fermo.

Un uomo di Riesi, al culmine dell’ennesima lite con gli anziani genitori, li ha massacrati di botte. Solo l’arrivo dei carabinieri, avvertiti da alcuni vicini di casa che sentivano le urla provenienti dall’abitazione in cui si è verificata la furiosa e violenta lite, in via salita San Giuseppe, ha scongiurato il peggio. L’aggressore è stato immobilizzato e trasferito in caserma. Attualmente è in stato di fermo.

News Successiva Mafia, colpo alla famiglia di Riesi: 22 condanne e 3 assoluzioni. Inflitto anche un ergastolo

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews