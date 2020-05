Cronaca 1159

Riesi, in giro con la marijuana negli slip. In casa aveva anche cocaina: 37enne arrestato

Già segnalato più volte per consumo di sostanze stupefacenti, il soggetto è stato questa volta arrestato e posto ai domiciliari

Redazione

07 Maggio 2020 19:13

Pochi giorni fa, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno arrestato un giovane, Florin Golisano, 36 anni, bracciante agricolo rumeno, residente a Riesi, colto in flagranzadi reato di detenzione di sostanza stupefacente.Lo stesso, fermato durante un controllo stradale in contrada “Le Schette”, insospettiva da subito i militari che, appena abbassato il finestrino dell’auto, hanno percepito un forte odore acre provenire dall’interno dell’abitacolo. All’esito della perquisizione i militari hanno trovato nel vano porta oggetti dello sportello circa 8 grammi di marijuana insieme ad altri 11 grammi circa, suddivisi in due involucri, che il ragazzo nascondeva nei propri slip. Estendendo il controllo alla casa rurale dalla quale il bracciante stava tornando, i militari rinvenivano altri 36 grammi di marijuana e circa un grammo di cocaina, occultati nei vari cassetti della proprietà oltre alla somma di 660 euro di cui non veniva data alcuna giustificazione circa la provenienza.

Già segnalato più volte per consumo di sostanze stupefacenti, il soggetto è stato questa volta arrestato e posto ai domiciliari.





Pochi giorni fa, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Gela hanno arrestato un giovane, Florin Golisano, 36 anni, bracciante agricolo rumeno, residente a Riesi, colto in flagranzadi reato di detenzione di sostanza stupefacente.Lo stesso, fermato durante un controllo stradale in contrada “Le Schette”, insospettiva da subito i militari che, appena abbassato il finestrino dell’auto, hanno percepito un forte odore acre provenire dall’interno dell’abitacolo. All’esito della perquisizione i militari hanno trovato nel vano porta oggetti dello sportello circa 8 grammi di marijuana insieme ad altri 11 grammi circa, suddivisi in due involucri, che il ragazzo nascondeva nei propri slip. Estendendo il controllo alla casa rurale dalla quale il bracciante stava tornando, i militari rinvenivano altri 36 grammi di marijuana e circa un grammo di cocaina, occultati nei vari cassetti della proprietà oltre alla somma di 660 euro di cui non veniva data alcuna giustificazione circa la provenienza.

Già segnalato più volte per consumo di sostanze stupefacenti, il soggetto è stato questa volta arrestato e posto ai domiciliari.





News Successiva Ventinovenne di Riesi condannato a 8 anni e 2 mesi per tentato omicidio

Seguici su

Google News

Resta sempre aggiornato

con le notizie di Seguonews

Ti potrebbero interessare