Riersi, duro colpo a Cosa nostra: scoperti mandanti ed esecutori di diversi omicidi

L'operazione antimafia condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale hanno permesso di far luce su diversi fatti di sangue avvenuti negli anni novanta

02 Luglio 2018 12:43

Arrestati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, 25 presunti appartenenti a Cosa nostra accusati, a vario titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, omicidi, estorsioni, produzione e traffico di sostanze stupefacenti. I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Caltanissetta su richiesta della Dda nissena, hanno permesso di sgominare il clan Cammarata affiliato a Cosa nostra. Le indagini, condotte dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo con la collaborazione della Stazione Carabinieri di Riesi, e coordinate dai magistrati della Direzione Distrettuale Antimafia nissena, hanno consentito di far luce su recenti episodi di produzione e traffico di marijuana, estorsioni e reati concernenti le armi sia comuni che da guerra, nonché sui mandanti o esecutori di numerosi omicidi o tentati omicidi avvenuti nel territorio del comune di Riesi a partire dai primi anni Novanta. L’attività investigativa ha, infatti, permesso di far luce definitivamente sui diversi omicidi e tentati omicidi avvenuti durante la guerra di mafia che per circa un decennio ha insanguinato la città di Riesi, così come altre in Sicilia, nell’ambito della contrapposizione tra le famiglie mafiose appartenenti a “cosa nostra” e le formazioni stiddare che risultavano particolarmente forti proprio nella parte centro meridionale dell’isola. Alle contrapposizioni di organizzazioni, poi, si sono aggiunte nel riesino, condizionate dalla frattura interna a “cosa nostra” creatasi dopo l’arresto di Salvatore Riina, quelle interne alla stessa famiglia mafiosa a causa della volontà di alcuni affiliati di scalzare dal comando gli appartenenti alla famiglia di sangue Cammarata.

