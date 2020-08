Attualita 633

Rientro a scuola, la Sicilia è la regione che ha chiesto il maggior numero di banchi monoposto

La quota ammonta al 69%, mentre la Val d’Aosta si è fermata appena all’8%. Media alta anche per la Campania, 61 per cento

Redazione

20 Agosto 2020 11:46

E’ la Sicilia al momento la regione che ha chiesto il maggior numero di banchi innovativi monoposto per alunni: una quota che ammonta al 69%, mentre la Val d’Aosta si è fermata appena all’8%. Media alta anche per la Campania, 61%. Queste - secondo quanto apprende l’AGI - alcune delle cifre su cui si sta ragionando al Ministero dell’Istruzione insieme al commissario straordinario Domenico Arcuri e alle sigle sindacali di insegnanti (presenti Cgil, Cisl e Uil Scuola e Snals) e alle associazioni dei dirigenti.A questo punto il commissario straordinari avrebbe chiesto ai rappresentanti dei lavoratori del mondo della scuola di stabilire insieme sulla base di quali criteri distribuire i banchi, se adottare il parametro delle regioni con maggior tasso di contagio oppure in altro modo.



