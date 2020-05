Cronaca 241

Rider e caporalato digitale, l'inchiesta della Procura di Milano tocca anche Caltanissetta

I carabinieri, durante il fine settimana, hanno intervistato oltre mille rider per verificare le loro condizioni di lavoro

Redazione

31 Maggio 2020 15:54

Durante il fine settimana i Carabinieri del Comando Tutela Lavoro e di tutti i Comandi provinciali dell’Arma sul territorio nazionale hanno intervistato oltre mille “riders”, operanti per le principali “piattaforme virtuali“ del “food delivery”, al fine di acquisire informazioni utili alle indagini in corso, delegate all’unita specializzata dell’Arma dalla Procura della Repubblica di Milano, sulla gestione del rapporto di lavoro da parte delle citate “piattaforme“.Le attività dei Carabinieri si sono svolte su strada e contestualmente in tutte le province ed hanno consentito di “fotografare”, attraverso la voce dei lavoratori e delle condizioni reali constatate sul territorio, le modalità di svolgimento del servizio e le forme di tutela loro garantite, sia sotto il profilo della sicurezza che sanitario. Per quanto riguarda Caltanissetta sono stati identificati e intervistati 9 riders e nel corso dei controlli è stata rilevata un’irregolarità inerente i provvedimenti anti Covid-19.



