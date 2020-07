Cronaca 6928

Ricoverata al Sant'Elia di Caltanissetta una donna con polmonite: è positiva al Coronavirus

La paziente, una rumena, si è recata ieri al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì. Da qui il trasferimento al Sant'Elia

Rita Cinardi

28 Luglio 2020 10:39

Ricoverata al reparto di Malattie Infettive dell'ospedale Sant'Elia una donna risultata positiva al coronavirus. Si tratta di una cittadina romena residente a Ravanusa che ieri si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì con i sintomi di una polmonite interstiziale. Dopo aver ricevuto l’esito del tampone la donna è stata immediatamente isolata nella zona grigia di pre-triage per poi essere trasferita a Caltanissetta per le cure del caso. La paziente è stata accompagnata in ambulanza dalla dottoressa Tiziana Attardo che è salita nel mezzo di soccorso per assistere la paziente durante il trasferimento nel centro Covid di Caltanissetta dimostrando un grande spirito di servizio. Adesso c'è preoccupazione a Canicattì e Ravanusa dove insiste una folta comunità rumena, proprio in Romania infatti si stanno registrando moltissimi casi di Coronavirus.

