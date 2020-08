Cronaca 276

Ricorso governo, Musumeci: Sicilia difenderà propria decisione davanti a giudice

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando la decisione del governo nazionale di impugnare l'ordinanza

Redazione

26 Agosto 2020 19:50

“Il governo centrale vuole riaffermare la sua competenza sui migranti. Mi verrebbe da dire: bene, la eserciti pure e intervenga come non ha fatto in questi mesi".

Lo afferma il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, commentando la decisione del governo nazionale di impugnare l'ordinanza in materia di sicurezza sanitaria di migranti e comunità locali, emanata lo scorso 22 agosto dal governatore.



"La Sicilia - continua Musumeci - difenderà la propria decisione davanti al giudice amministrativo. Ma nessuno pensi che un ricorso possa fermare la nostra doverosa azione di tutela sanitaria. Compete a noi e non ad altri. E su questa strada proseguiremo”.







Convocate in urgenza dal prefetto di Caltanissetta le organizzazioni sindacali su presunte carenze al Cara di Pian del Lago. Le sigle: "No alle strumentalizzazioni"

