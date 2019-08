Politica 305

Riconversione della Raffineria di Gela a rischio, Arancio (Pd): "Il governo intervenga per sbloccare progetto Argo - Cassiopea"

Il parlamentare regionale ritiene che le perplessità espresse dalla Sovrintendenza per il mare, potranno essere certamente superate

Redazione

27 Agosto 2019 20:07

“E’ il momento di avviare ogni possibile procedura per superare le incertezze sul futuro dell’investimento “Argo-Cassiopea, progetto di riconversione Eni con un investimento di un miliardo e 300 milioni di euro per la realizzazione di una piattaforma per l’estrazione di gas, che garantirebbe la continuità occupazionale degli operai dell’indotto e lo sviluppo del territorio". Lo dice il parlamentare regionale del Pd Giuseppe Arancio.“Le perplessità espresse dalla sovrintendenza del mare che hanno di fatto bloccato l’iter per la concessione del parere da parte del Ministero dell’Ambiente - sottolinea Arancio - possono essere certamente superate. E’ indispensabile – continua il parlamentare regionale - che il governo regionale intervenga con urgenza per arrivare ad una variante progettuale che salvaguardi il patrimonio archeologico dell’area interessata al progetto e permetta in tempi brevi la realizzazione dell’opera e l’impiego degli operai”.



