Riconoscimento per la Cuddrireddra di Delia, ha ottenuto l'iscrizione nel registro delle eredità immateriali

Il dolce tipico di Delia sarà così inserito nei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale dell'associazione World

27 Settembre 2019 21:54

Il riconoscimento è stato conseguito in seguito alla documentazione presentata nel rispetto dei principi sanciti dalla Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale del 2003."La notizia ci è stata comunicata dal direttore generale I WORLD – hanno detto il sindaco Gianfilippo Bancheri e l’assessora Piera Alaimo. Un altro traguardo importante è stato così raggiunto. La nostra amministrazione ancora una volta ha saputo cogliere una grande opportunità per la valorizzazione dei nostri prodotti tipici locali e del nostro territorio, dando segno di lungimiranza politica".

<<E’ stata questa amministrazione – ha aggiunto il primo cittadino – ad avere istituito il Registro delle eredità immateriali di interesse locale (R.E.I.L.), per la prima volta a Delia, per tutelare e salvaguardare il patrimonio immateriale, che non è solo locale ma dell'intera umanità>>.

Con l’iscrizione nel R.E.I.L. la Cuddrireddra di Delia sarà inserita nei progetti di valorizzazione del patrimonio culturale immateriale attivati dall’associazione I WORLD, un’associazione senza scopo di lucro i cui membri rappresentano oltre 100 Comuni siciliani. L’Associazione ha anche siglato protocolli di partenariato con Commissioni Nazionali UNESCO e Ministeri di diversi Paesi del Mediterraneo, al fine di attivare una collaborazione in tema di sviluppo locale sostenibile, fondato sulle identità locali.

<<L’inserimento nel REIL della Cuddrireddra di Delia – ha detto da parte sua l’assessora Alaimo - ha innescato un processo che vedrà presto l’aggiunta di altri beni culturali e immateriali del nostro patrimonio, il quale non deve andare perduto ma al contrario essere salvaguardato e protetto, perchè ha un valore e un'importanza per il territorio e per la nostra comunità>>.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente del consiglio comunale Antonio Drogo che augura all'amministrazione di “potere conseguire presto altri obiettivi concreti per la tutela del patrimonio culturale e immateriale di Delia>>.







